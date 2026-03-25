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भारत में ये है आइसक्रीम वाली सिटी! ठंडी-गर्मी-बरसात, हर मौसम में सिर्फ ठंडी चीजें खाते हैं यहां के लोग

Capital City Of Ice Cream: क्या आप जानते हैं भारत का वो कौन सा शहर है जहां आइसक्रीम सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि जीने का तरीका है? कर्नाटक के इस शहर को क्यों कहा जाता है 'आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया' और यहां के पार्लर्स में रात भर क्यों लगी रहती है भीड़? जानिए इस ठंडी और अनोखी दुनिया का पूरा सच!

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:07 AM IST
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भारत में ये है आइसक्रीम वाली सिटी! ठंडी-गर्मी-बरसात, हर मौसम में सिर्फ ठंडी चीजें खाते हैं यहां के लोग

Ice Cream Capital India: क्या आपको भी आइसक्रीम खाना पसंद है? अगर हां तो एक ये जान लीजिए कि एक ऐसा शहर है जहां सिर्फ आइसक्रीम का ही क्रेज है. इतना ही नहीं, भारत के इस शहर को आइसक्रीम सिटी भी कहलाती है. कुछ लोग गर्मी हो या बारिश, या फिर ठंड.. हर सीजन में दिन-रात आइसक्रीम खाने के लिए टूट पड़ते हैं. यह शहर दक्षिण भारत में पड़ता है और यहां के लोग आधी रात में आइसक्रीम खाने के लिए पहुंच जाते हैं. चलिए आज हम आपको उस जगह के बारे में बताते हैं जो आइसक्रीम की राजधानी कहलाती है और उस शहर का नाम है मैंगलोर.

भारत के ज्यादातर हिस्सों में आइसक्रीम को गर्मियों की चीज माना जाता है, लेकिन मंगलुरु में ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां आइसक्रीम सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुकी है. डिनर के बाद आइसक्रीम खाना यहां आम बात है और लोग मौसम देखे बिना आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाते हैं. कर्नाटक का यह तटीय शहर धीरे-धीरे 'आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया' के नाम से मशहूर हो गया है. इसकी वजह है यहां की गहरी आइसक्रीम संस्कृति, बड़ी संख्या में पार्लर्स और कई प्रसिद्ध ब्रांड्स की शुरुआत यहीं से होना. यह पहचान किसी प्रचार से नहीं, बल्कि दशकों की आदत और पसंद से बनी है.

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क्या यहां की शुरुआत औपनिवेशिक दौर से हुई थी?

मंगलुरु में आइसक्रीम का चलन 20वीं सदी की शुरुआत में आया, जब औपनिवेशिक प्रभाव के कारण यह यहां पहुंची. लेकिन खास बात यह रही कि स्थानीय लोगों ने इसे जल्दी अपनाया और अपनी शैली में ढाल लिया. मजबूत डेयरी सिस्टम, तटीय मौसम और फैमिली बिजनेस ने इसे हर घर तक पहुंचा दिया. भारत के कई शहरों में आइसक्रीम पसंद की जाती है, लेकिन मंगलुरु की बात अलग है. यहां छोटे इलाके में ही ढेर सारे आइसक्रीम पार्लर हैं. लोग सिर्फ गर्मियों में नहीं, बल्कि पूरे साल आइसक्रीम खाते हैं. यहां के फ्लेवर भी स्थानीय स्वाद के अनुसार बनाए जाते हैं, जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाते हैं.

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क्या यहां की खास आइसक्रीम आपको चौंका देंगी?

मंगलुरु की कुछ खास आइसक्रीम डिशेज ने इसे देशभर में पहचान दिलाई है. जैसे गड़बड़ नाम की लेयर्ड डेजर्ट, जिसमें आइसक्रीम, फल और नट्स होते हैं. इसके अलावा पनाक फ्लेवर, कटहल और नारियल जैसे सीजनल फ्लेवर भी यहां बेहद लोकप्रिय हैं. ये सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि लोकल लोगों की रोज की पसंद हैं. आइडियल आइसक्रीम, हैंगियो आइसक्रीम और रयान आइसक्रीम जैसे ब्रांड्स की शुरुआत भी यहीं से हुई. पब्बास जैसे पार्लर आज भी लोगों की पहली पसंद हैं. यहां 300 से ज्यादा लोगों के बैठने वाला आइसक्रीम पार्लर भी मौजूद है, जो इस शहर की दीवानगी को दिखाता है.

क्या यहां घूमने का सही समय भी खास है?

अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं, तो मंगलुरु सालभर घूम सकते हैं. अक्टूबर से मार्च तक मौसम सुहावना रहता है, जबकि अप्रैल-मई में आइसक्रीम का असली मजा देखने को मिलता है. मानसून में भी यहां की शांति और पुराने पार्लर्स का अनुभव खास होता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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