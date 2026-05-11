पानी में तैरती सड़क, नाव पर घूमते गांव वाले... ये है भारत का 'मिनी इटली'! यहां नहीं गए तो क्या ही घूमा?

India's Venice Veliyanad Village: दुनिया में चल रहे युद्ध और लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीयों से अपने ही देश में घूमने और शादियां करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि इससे देश का पैसा देश में रहेगा और विदेशी खर्च का दबाव कम होगा. ऐसे में लोग भारत में घूमने की जगहें खोज रहे हैं. तो हम यहां आपको घूमने के लिए ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी खूबसूरती लोगों को हैरान कर देती है. दक्षिण भारत के इस गांव को देखकर आपको इटली का मशहूर शहर वेनिस याद आ जाएगा.

केरलम का वेलियानाड गांव इन दिनों सोशल मीडिया और ट्रैवल प्रेमियों के बीच खूब चर्चा में है. यह गांव चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और यहां का जीवन बाकी जगहों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. यही वजह है कि लोग इसे भारत का 'मिनी वेनिस' भी कहते हैं.

सड़क कम, पानी ज्यादा

वेलियानाड की सबसे खास बात यह है कि यहां कई जगहों पर आने-जाने के लिए सड़क से ज्यादा नावों का इस्तेमाल होता है, जैसा आपने इटली के शहर वेनिस में देखा होगा. यहां गांव के चारों तरफ बैकवॉटर फैला हुआ है. छोटे-छोटे जलमार्ग गांव के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ते हैं. यहां रहने वाले लोग रोजमर्रा के काम के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं. कई बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बाजार और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए भी पानी का रास्ता अपनाते हैं. यह नजारा पहली बार देखने वाले लोगों को बेहद अलग और खूबसूरत लगता है.

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सुबह का दृश्य किसी फिल्म जैसा

सुबह के समय इस गांव का नजारा और भी खास हो जाता है. पानी के ऊपर हल्की धुंध, किनारे लगे नारियल के पेड़ और धीरे-धीरे चलती नावें ऐसा एहसास कराती हैं, जैसे कोई फिल्म का सीन हो. पर्यटक बताते हैं कि यहां पहुंचने के बाद शहर का शोर और भागदौड़ पूरी तरह गायब महसूस होती है. इस गांव में चारों तरफ शांति और प्रकृति का सुंदर मेल लोगों को सुकून देता है.

खेती भी होती है खास तरीके से

इस गांव में खेती का तरीका भी बाकी जगहों से थोड़ा अलग है. यह इलाका पानी के बेहद करीब होने के कारण यहां धान की खेती ज्यादा की जाती है. कई खेत समुद्र तल से नीचे बताए जाते हैं, इसलिए यहां पानी को नियंत्रित करने के लिए खास व्यवस्था की जाती है. यहां के स्थानीय लोग पीढ़ियों से इसी तरह खेती करते आ रहे हैं.

पर्यटकों के बीच बढ़ रही लोकप्रियता

पहले यह गांव सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित था, लेकिन अब सोशल मीडिया और ट्रैवल वीडियोज की वजह से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है. लोग यहां खासकर बोट राइड का आनंद लेने आते हैं. कई पर्यटक गांव में रुककर स्थानीय जीवन को करीब से देखने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग यहां के पारंपरिक खाने और शांत माहौल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

क्यों कहा जाता है 'भारत का वेनिस'?

इटली का वेनिस शहर अपनी जल नहरों और नावों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. केरल के वेलियानाड गांव में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है. यह गांव केरल के अलप्पुझा जिले में कुट्टनाड क्षेत्र में बसा हुआ है. यहां पानी ही लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है. घर, खेत, रास्ते और बाजार तक सबकुछ पानी के आसपास बसा दिखाई देता है. यही वजह है कि लोग इस गांव की तुलना वेनिस से करने लगे हैं. हालांकि, यहां की सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती इसे अपनी अलग पहचान भी देती है.

शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग दुनिया

आज के समय में लोग भीड़भाड़ और तनाव से दूर शांत जगहों की तलाश में रहते हैं. ऐसे में वेलियानाड जैसे गांव लोगों को प्रकृति के करीब ले जाते हैं. यहां न बड़े मॉल हैं और न तेज ट्रैफिक का शोर. यहां की जिंदगी धीमी जरूर है, लेकिन सुकून से भरी दिखाई देती है. कई पर्यटक कहते हैं कि इस गांव में आकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे समय धीरे चलने लगा हो.

यहां जाने का सही समय

अगर आप केरलम के इस गांव में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे नजदीकी शहर और रेलवे स्टेशन अलप्पुझा में उतरना होगा. आप यहां से टैक्सी या फिर लोकल बोट से वेलियानाड पहुंच सकते हैं. अलप्पुझा में आप अपने बजट के हिसाब से होटल या फिर हाउसबोट ले सकते हैं. यहां जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है. हालांकि, यह पीक टाइम होता है, इसलिए इस समय आपको भीड़ मिल सकती है.

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