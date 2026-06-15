Highest Waterfall In India: भारत कुदरत के अजूबों से भरी एक बेहद खूबसूरत कलाकृति है. यहां आपको विशाल रेगिस्तान से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ और कल-कल बहती नदियां देखने को मिल जाएंगी. लेकिन मानसून के मौसम में भारत की खूबसूरती में जो चार चांद लगाते हैं, वो हैं यहां के शानदार और ऊंचे झरने. जब भी सबसे ऊंचे झरने की बात आती है, तो लोग अक्सर गोवा के दूधसागर या कर्नाटक के जोग फॉल्स का नाम लेते हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे ऊंचा झरना इनमें से कोई नहीं है. यह खिताब कर्नाटक के ही शिमोगा जिले में छिपे 'कुंचिकल फॉल्स' के नाम है. आइए जानते हैं आसमान को छूने वाले इस झरने की पूरी कहानी और क्यों यह सैलानियों के बीच इतना लोकप्रिय है.
अगर आप भी अब तक किसी और झरने को भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल मानते थे, तो अपनी जनरल नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर लीजिए. भारत का सबसे ऊंचा झरना 'कुंचिकल फॉल्स' है. यह जादुई वाटरफॉल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में मस्तिकाट्टे के पास स्थित है. यह झरना वाराही नदी द्वारा बनता है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है.
अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. कुंचिकल फॉल्स की कुल ऊंचाई लगभग 1,493 फीट (यानी करीब 455 मीटर) है. इतनी ऊंचाई से जब पानी चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरता है, तो दूर-दूर तक पानी की बौछारें और धुंध छा जाती है. यह एक 'टियर्ड वाटरफॉल' है, जिसका मतलब है कि पानी सीधे एक बार में नीचे नहीं गिरता बल्कि कई स्टेप्स और चट्टानों से होते हुए नीचे आता है.
कुंचिकल फॉल्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच स्थित है. यहां भारी बारिश होती है, जिसके कारण मानसून के महीनों (जुलाई से सितंबर) के दौरान इस झरने का रूप बेहद आक्रामक और खूबसूरत हो जाता है. पहाड़ों की हरियाली और सफेद दूध जैसा गिरता पानी मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं, जिसे देखकर लगता है कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं.
अगर आपको भीड़भाड़ से दूर शांति और एडवेंचर पसंद है, तो कुंचिकल फॉल्स आपके लिए परफेक्ट जगह है. इस झरने के आसपास का इलाका काफी शांत और प्रदूषण मुक्त है. ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए जब आप इस झरने के करीब पहुँचते हैं, तो रास्ते की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है.
कुंचिकल फॉल्स घूमने जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस झरने के पास ही वाराही हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है, जिसके कारण यहां पर एक बांध भी बनाया गया है. सुरक्षा कारणों से इस बांध और झरने के मुख्य हिस्से तक पहुंचने के लिए स्थानीय प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है. इसलिए जब भी यहां जाने का प्लान बनाएं, तो पहले से इसकी पूरी जानकारी जरूर जुटा लें ताकि आपकी ट्रिप का मजा किरकिरा न हो.