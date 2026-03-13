Advertisement
Hindi Newsट्रैवलभारत में कहां बसता है ‘लिटिल ईरान’? जानिए वो कहानी जहां आज भी जिंदा है ईरानी कल्चर

भारत में कहां बसता है ‘लिटिल ईरान’? जानिए वो कहानी जहां आज भी जिंदा है ईरानी कल्चर

Irani Basti In India: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जिसे लिटिल ईरान कहा जाता है? बिहार के किशनगंज में रहने वाला ईरानी मूल का समुदाय आज भी अपनी अनोखी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संजोए हुए है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:16 PM IST
भारत में कहां बसता है ‘लिटिल ईरान’? जानिए वो कहानी जहां आज भी जिंदा है ईरानी कल्चर

Little Iran in India: भारत की संस्कृति और इतिहास में कई ऐसी जगहें हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है. इन्हीं में से एक है बिहार का किशनगंज, जिसे कई लोग लिटिल ईरान के नाम से भी जानते हैं. यहां ईरानी मूल के लोगों का एक छोटा लेकिन खास समुदाय रहता है. यह समुदाय मुख्य रूप से किशनगंज के मोतीबाग करबला इलाके में बसता है. इनकी छोटी-छोटी बस्तियों को स्थानीय लोग ईरानी बस्ती कहते हैं. माना जाता है कि इस समुदाय के पूर्वज फारस यानी आज के ईरान से भारत आए थे और समय के साथ यहीं बस गए.

भारत और फारस के बीच रिश्ता कितना पुराना है?

भारत और फारस के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने समय से रहे हैं. प्राचीन काल में अरब सागर के समुद्री रास्तों और मध्य एशिया के स्थलीय मार्गों के जरिए व्यापारी दोनों क्षेत्रों के बीच आते-जाते थे. उस समय मसाले, कपड़े, मोती और कीमती धातुओं का व्यापार होता था. मुगल काल में भी कई व्यापारी और यात्री फारस से भारत आए. इनमें से कुछ लोग वापस अपने देश नहीं लौटे और यहीं बस गए. इसी ऐतिहासिक संपर्क ने दोनों सभ्यताओं को एक-दूसरे से गहराई से जोड़ा.

यह भी पढ़ें: रात को सोया इंसान, सुबह हो गया Avatar जैसा नीला! अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों के भी उड़ गए होश

किशनगंज में यह ईरानी समुदाय कैसे बसा?

कई रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ईरानी समुदाय 1980 के दशक की शुरुआत में पूर्णिया से किशनगंज आकर बस गया. शुरुआत में इनका जीवन घुमंतू था. वे काफिलों में यात्रा करते थे और अस्थायी तंबू लगाकर रहते थे. उस समय उनका मुख्य व्यवसाय घोड़ों का व्यापार था. वे मेलों, त्योहारों और बड़े जमींदारों के यहां घोड़े बेचते थे. समय के साथ उनका व्यापार बदलता गया और उन्होंने चाकू, कांच के फ्रेम और अन्य सामान बेचना शुरू किया. आज इस समुदाय के लोग कोलकाता और जयपुर जैसे शहरों से रत्न लाकर उनका कारोबार भी करते हैं.

क्या आज भी इनकी संस्कृति अलग दिखाई देती है?

हालांकि यह समुदाय अब खुद को भारतीय मानता है, लेकिन उन्होंने अपनी कई पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को संभालकर रखा है. वे एक खास फारसी बोली बोलते हैं जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्द भी शामिल हो गए हैं. शादी-विवाह, धार्मिक समारोह और सामुदायिक कार्यक्रमों में उनकी अलग परंपराएं दिखाई देती हैं. खास बात यह है कि अधिकतर शादियां इसी समुदाय के भीतर होती हैं, जिससे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: हर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

क्या इनके खानपान में भी फारसी प्रभाव दिखता है?

इस समुदाय का खानपान भी उनकी मिश्रित पहचान को दर्शाता है. उनके भोजन में बिहारी और फारसी दोनों तरह की परंपराओं का असर दिखाई देता है. खाने में मांस का विशेष स्थान होता है और कई व्यंजन पारंपरिक फारसी शैली में बनाए जाते हैं. इनमें खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्वाद और भी खास हो जाता है. यही कारण है कि उनके भोजन में स्थानीय और विदेशी दोनों संस्कृतियों की झलक मिलती है.

पिछले साल इस समुदाय के सामने एक बड़ी कानूनी चुनौती भी आई. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करीब 30 लोगों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस मिला. कई परिवारों के लिए यह चौंकाने वाला था क्योंकि उनके पूर्वज दशकों से वोटर लिस्ट में दर्ज थे. इस घटना ने एक बार फिर इस समुदाय की पहचान और इतिहास को लेकर चर्चा को तेज कर दिया. कुल मिलाकर किशनगंज का यह छोटा सा इलाका भारत की सांस्कृतिक विविधता का अनोखा उदाहरण है, जहां फारसी जड़ें और भारतीय पहचान मिलकर लिटिल ईरान की खास कहानी बनाती हैं.

