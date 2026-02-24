शिमला हो या मनाली, भारत के हर हिल स्टेशन पर क्यों होते हैं माल रोड? क्या है दिलचस्प इतिहास

भारत के लगभग हर हिल स्टेशन में ‘मॉल रोड’ क्यों होती है? जानिए इसके पीछे छिपी ब्रिटिश दौर की कहानी, पहाड़ी भूगोल का असर और कैसे यह सड़कें आज भी पर्यटन और संस्कृति का केंद्र बनी हुई हैं.
Mall Road History: जब भी आप किसी पहाड़ी शहर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जिस जगह की चर्चा सुनाई देती है, वह होती है मॉल रोड. ठंडी हवा, सजी हुई दुकानें, कैफे और शाम की सैर करते लोग. यह नजारा इतना आम है कि लगता है हर हिल स्टेशन की पहचान ही मॉल रोड है. लेकिन यह परंपरा यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे इतिहास और भूगोल दोनों की अहम भूमिका है.
कब शुरू हुई यह परंपरा?
मॉल रोड की शुरुआत 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई. अंग्रेज अधिकारी गर्मियों में मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों में आते थे. उन्होंने यहां अपने लिए खास सैरगाहें बनाईं, जिनका नाम लंदन की ‘द मॉल’ से प्रेरित था. यह सड़कें शहर के बीचों-बीच और अपेक्षाकृत समतल जगह पर बनाई जाती थीं, ताकि अधिकारी परिवार सहित टहल सकें और मेलजोल बढ़ा सकें.
भूगोल का क्या असर पड़ा?
पहाड़ी शहरों का भूभाग ऊबड़-खाबड़ होता है. समतल जमीन बहुत कम मिलती है. ऐसे में अंग्रेजों ने व्यापार, प्रशासन और सामाजिक गतिविधियों को एक ही केंद्रीय सड़क पर केंद्रित कर दिया. यही सड़क आगे चलकर बाजार, दफ्तर और मनोरंजन का केंद्र बन गई. आज भी मॉल रोड सबसे सुविधाजनक और जीवंत इलाका मानी जाती है.
किन शहरों में है खास पहचान?
शिमला की मॉल रोड अपने ऐतिहासिक भवनों और घाटी के नजारों के लिए मशहूर है. नैनीताल में यह सड़क झील के किनारे-किनारे चलती है, जो शाम की सैर को खास बना देती है. दार्जलिंग में मॉल रोड जिसे चौक बाजार भी कहा जाता है और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है. वहीं मसूरी की मॉल रोड पीढ़ियों से पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनी हुई है. आज मॉल रोड पर आपको ऊनी कपड़ों की दुकानें, हस्तशिल्प स्टॉल, आधुनिक कैफे और फास्ट फूड सब एक साथ मिल जाएंगे. भुट्टा बेचने वाले ठेले और बेकरी की खुशबू इस जगह को और खास बना देती है. पुरानी औपनिवेशिक इमारतें और आधुनिक बाजार का यह मेल इसे अनोखा बनाता है.
जो सड़कें कभी सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के लिए थीं, वे आज आम लोगों की सांझी जगह बन चुकी हैं. मॉल रोड अब सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का मंच है. यहां लोग मिलते हैं, घूमते हैं और पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं. यही वजह है कि मॉल रोड हर हिल स्टेशन की धड़कन बन चुकी है.