मालदीव को भूल जाइए! भारत के इस 'सीक्रेट' आइलैंड पर मनाएं अपना हनीमून, जहां सिर्फ आप होंगे और समंदर का सुकून

Honeymoon Destinations For Indian Couples: हनीमून जिंदगी की नई शुरुआत का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है और इसके लिए जगह का सही होना बेहद जरूरी है. आज के कपल्स ऐसी डेस्टिनेशन चाहते हैं जहां शांति, प्राइवेसी और रोमांस तीनों मिलें. अंडमान इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरता है. चारों ओर फैला नीला समंदर, साफ-सुथरे बीच और हरियाली इसे भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स से अलग बनाते हैं.

अंडमान का नेचुरल ब्यूटी और रोमांटिक माहौल

अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता इसे अपने आप में खास बनाती है. राधानगर, लक्ष्मणपुर और काला पत्थर जैसे बीच शांत और बेहद खूबसूरत हैं. यहां सफेद रेत, कलरफुल-साफ पानी और खुला आसमान कपल्स को एक-दूसरे के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका देता है. सूरज ढलते वक्त समुद्र किनारे टहलना और समंदर के सामने रिसॉर्ट में ठहरना हनीमून को और यादगार बना देता है.

एडवेंचर पसंद करने वाले कपल्स के लिए

अंडमान सिर्फ आराम के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वाले कपल्स के लिए भी परफेक्ट है. स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के जरिए रंग-बिरंगी समुद्री दुनिया देखने का अनुभव दोनों के बीच खास बॉन्ड बनाता है. इसके अलावा सी वॉकिंग, कयाकिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड जैसी एक्टिविटीज शुरुआती लोगों के लिए भी सुरक्षित हैं. अंडमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी शांति और प्राइवेसी है. यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, जिससे कपल्स खुलकर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. कई लग्जरी रिसॉर्ट्स प्राइवेट बीच, कैंडल लाइट डिनर और स्पा जैसी हनीमून स्पेशल सुविधाएं देते हैं.

कपल्स अंडमान में क्या-क्या खास कर सकते हैं?

कपल्स यहां शांत बीच पर वॉक, आइलैंड होपिंग, सनसेट और सनराइज देखने का आनंद ले सकते हैं. हैवलॉक और नील आइलैंड की सैर रोमांस को नया रंग देती है. चाहें तो सेल्युलर जेल की लाइट एंड साउंड शो देखकर इतिहास से भी जुड़ सकते हैं. इसके अलावा स्पा और वेलनेस ट्रीटमेंट्स रिलैक्स करने का शानदार तरीका हैं. अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक भारत के बड़े शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है. कपल्स के लिए हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक और तेज विकल्प है. इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से जहाज भी चलते हैं, हालांकि इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं. एक बार पहुंचने के बाद फेरी और बोट से इंटर आइलैंड ट्रैवल आसान है.

क्या अंडमान हनीमून के लिए सही फैसला है?

अगर कपल्स लग्जरी से ज्यादा सुकून, रोमांस और एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं, तो अंडमान एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन है. यहां की शांति, नेचर और यादगार पल इसे नई जिंदगी की शुरुआत के लिए परफेक्ट बनाते हैं.