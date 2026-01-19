Advertisement
trendingNow13079468
Hindi Newsट्रैवलमालदीव को भूल जाइए! भारत के इस सीक्रेट आइलैंड पर मनाएं अपना हनीमून, जहां सिर्फ आप होंगे और समंदर का सुकून

मालदीव को भूल जाइए! भारत के इस 'सीक्रेट' आइलैंड पर मनाएं अपना हनीमून, जहां सिर्फ आप होंगे और समंदर का सुकून

Andaman Trip: हनीमून जिंदगी की नई शुरुआत का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है और इसके लिए जगह का सही होना बेहद जरूरी है. आज के कपल्स ऐसी डेस्टिनेशन चाहते हैं जहां शांति, प्राइवेसी और रोमांस तीनों मिलें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मालदीव को भूल जाइए! भारत के इस 'सीक्रेट' आइलैंड पर मनाएं अपना हनीमून, जहां सिर्फ आप होंगे और समंदर का सुकून

Honeymoon Destinations For Indian Couples: हनीमून जिंदगी की नई शुरुआत का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है और इसके लिए जगह का सही होना बेहद जरूरी है. आज के कपल्स ऐसी डेस्टिनेशन चाहते हैं जहां शांति, प्राइवेसी और रोमांस तीनों मिलें. अंडमान इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरता है. चारों ओर फैला नीला समंदर, साफ-सुथरे बीच और हरियाली इसे भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट्स से अलग बनाते हैं.

अंडमान का नेचुरल ब्यूटी और रोमांटिक माहौल

अंडमान की प्राकृतिक सुंदरता इसे अपने आप में खास बनाती है. राधानगर, लक्ष्मणपुर और काला पत्थर जैसे बीच शांत और बेहद खूबसूरत हैं. यहां सफेद रेत, कलरफुल-साफ पानी और खुला आसमान कपल्स को एक-दूसरे के साथ वक्त बिताने का भरपूर मौका देता है. सूरज ढलते वक्त समुद्र किनारे टहलना और समंदर के सामने रिसॉर्ट में ठहरना हनीमून को और यादगार बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नवाज शरीफ की बहू ने पहना इंडियन डिजाइन का लहंगा! पाकिस्तानियों को आया गुस्सा, लुक देख भड़के

एडवेंचर पसंद करने वाले कपल्स के लिए

अंडमान सिर्फ आराम के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वाले कपल्स के लिए भी परफेक्ट है. स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के जरिए रंग-बिरंगी समुद्री दुनिया देखने का अनुभव दोनों के बीच खास बॉन्ड बनाता है. इसके अलावा सी वॉकिंग, कयाकिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड जैसी एक्टिविटीज शुरुआती लोगों के लिए भी सुरक्षित हैं. अंडमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी शांति और प्राइवेसी है. यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती, जिससे कपल्स खुलकर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. कई लग्जरी रिसॉर्ट्स प्राइवेट बीच, कैंडल लाइट डिनर और स्पा जैसी हनीमून स्पेशल सुविधाएं देते हैं.

कपल्स अंडमान में क्या-क्या खास कर सकते हैं?

कपल्स यहां शांत बीच पर वॉक, आइलैंड होपिंग, सनसेट और सनराइज देखने का आनंद ले सकते हैं. हैवलॉक और नील आइलैंड की सैर रोमांस को नया रंग देती है. चाहें तो सेल्युलर जेल की लाइट एंड साउंड शो देखकर इतिहास से भी जुड़ सकते हैं. इसके अलावा स्पा और वेलनेस ट्रीटमेंट्स रिलैक्स करने का शानदार तरीका हैं. अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक भारत के बड़े शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है. कपल्स के लिए हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक और तेज विकल्प है. इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से जहाज भी चलते हैं, हालांकि इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं. एक बार पहुंचने के बाद फेरी और बोट से इंटर आइलैंड ट्रैवल आसान है.

यह भी पढ़ें: Blinkit से मंगाया iPhone 17, अनबॉक्सिंग करते ही हुआ 'मोये-मोये'! डिलीवरी जितनी तेज थी, फोन उससे तेज गिरा

क्या अंडमान हनीमून के लिए सही फैसला है?

अगर कपल्स लग्जरी से ज्यादा सुकून, रोमांस और एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं, तो अंडमान एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन है. यहां की शांति, नेचर और यादगार पल इसे नई जिंदगी की शुरुआत के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

AndamanhoneymoontravelMaldives

Trending news

4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
Noida News
दुआ कीजिए आपके 'युवराज' पर कोई मुसीबत ना आए क्योंकि नोएडा प्रशासन को ठंडी लग रही है
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
BJP
निवेश बड़ा, रिटर्न छोटा: BMC चुनाव के बाद भाजपा को क्यों अखरने लगे एकनाथ शिंदे?
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
Supreme Court
स्टाफ ने रिजेक्टेड की जगह लिखा अलाउड... SC ने कहा- साइन किया आदेश नहीं ले सकते वापस
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
gujarat ai project
गाय की नाक = यूनिक आईडी! गुजरात में अब आवारा गायों के मालिकों को ढूंढ निकालेगा AI
150 करोड़ का घोटाला! राज कुंद्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया समन
Raj Kundra
150 करोड़ का घोटाला! राज कुंद्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया समन
कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
parvati giri
कौन हैं पार्वती गिरी? पीएम मोदी ने सुनाए उनके किस्से; कहलाती हैं ओडिशा की...
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
Bangladesh Election
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
BMC Chunav 2026
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?