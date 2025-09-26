Advertisement
पहाड़ों पर लगे इन 5 रंगों के झंडों में छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य! सजावट का सामान समझने की न करें भूल

Tibetan Prayer Flags meaning: पहाड़ों पर घूमना तो सबको पसंद होता है, लेकिन इस दौरान क्या आपका ध्यान पहाड़ों पर लगे झंड़ों पर गया है? अगर आप अभी तक इनके सिर्फ सजावट समझते थे तो ये गलत है. पहाड़ों पर झंडे लगाने का असली मतलब अलग है. इसे सजावट का सामान समझने की भूल न करें.  

 

Sep 26, 2025, 01:57 PM IST
Colorful flags on mountains: आप घूमने गए होंगे तो आपने कुछ जगह पहाड़ों पर कई तरह के कलरफुल झंडे जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? वैसे तो लोग इसका सीधा मतलब यही समझते हैं कि सजावट के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जगह पहाड़ों पर ये अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर आप भी इन झंडों के पहाड़ों पर लगाने का सही मतलब नहीं जानते हैं तो हम आपको इस खबर में इसका सही कारण और आंसर बताएंगे. साथ ही आप ये भी जानेंगे कि ज्यादातर किन जगहों के पहाड़ों पर इस तरह के झंडे पाए जाते हैं.

आप जब भी हिमाचल, लद्दाख या किसी पहाड़ी जगह पर जाते हैं तो हर तरफ रंग-बिरंगे झंडेलगे देखते होंगे. ये झंडे पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और लोग इन्हें बस एक कूल डेकोरेशन समझकर फोटो खींच लेते हैं. कई लोग तो इन्हें अपनी गाड़ी में भी लगा लेते हैं. हालांकि ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं हैं, बल्कि तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक बहुत पवित्र हिस्सा हैं. इन्हें प्रेयर फ्लैग्स, लुंगटा या दारजोंग कहा जाता है. इन पर ट्रिप पर जाने से पहले इनका असली मतलब समझ लेते हैं.

पहाड़ों पर लगे इन 5 रंग के झंडों का असली मतलब
पहाड़ों पर दिखने वाले इन प्रेयर फ्लैग्स में 5 अलग-अलग रंग होते हैं, जो हमेशा एक सीक्वेंस में लगाए जाते हैं. इन 5 रंगों का सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड को बनाने वाले तत्व होते हैं.

नीला झंडा- यह रंग आसमान या अंतरिक्ष को दर्शाता है. यह दिखाता है कि सब कुछ कितना विशाल और खुला है.
सफेद झंडा- यह रंग वायु को दिखाता है.
लाल झंडा- यह रंग अग्नि या आग का प्रतीक है.
हरा झंडा- यह रंग पानी को दर्शाता है.
पीला- यह रंग भूमि या पृथ्वी को दर्शाता है.

लुंगटा क्या होता है?
इन झंडों में एक खास तरह का डिजाइन होता है, जिसे लुंगटा कहते हैं. यह दो शब्दों से बना है, जिसमें एक लुंग है, जिसका मतलब ब्रह्माण्ड के 5 तत्व हैं. दूसरा टा है, जिसका मतलब दिव्य घोड़ा है, जो इन पांचों तत्वों को साथ लेकर चलता है. इस पूरे झंडे पर अक्सर ‘ॐ मणि पद्म हूँ’ मंत्र लिखा होता है.

मान्यता और महत्व क्या है?
इन झंडों को ऊंचाई पर लगाने के पीछे एक खास मान्यता है. बौद्ध धर्म में माना जाता है कि जब हवा चलती है, तो वह इन झंडों पर लिखे पवित्र मंत्रों को अपने साथ पूरी दुनिया में फैला देती है. यह हवा जहां-जहां जाती है, वहां शांति, सद्भावना, दया और खुशियां बांटती है. इन झंडों को लगाने से शुभकामनाएं और सपने आगे बढ़ते हैं. यह आपको बुरी दुर्घटनाओं और आपदाओं से बचाकर सुरक्षित रखता है. तो अगली बार जब आप पहाड़ों पर ये रंगीन झंडे देखें तो याद रखना कि ये सजावट नहीं, बल्कि शांति और प्रार्थना का एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

