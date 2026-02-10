वैलेंटाइन डे पर दिखावे का 'द एंड'! अब कपल्स को नहीं चाहिए फोटो और लोकेशन, मांग रहे हैं बस ये एक चीज

वैलेंटाइन डे पर कपल्स अब दिखावे और महंगी ट्रिप्स से दूर होकर सादगी चुन रहे हैं. बिना भागदौड़, अच्छी नींद, साथ नाश्ता और मानसिक सुकून वाला ‘बेड-ब्रेकफास्ट’ आज के रोमांस की नई पहचान बन गया है.
कभी वैलेंटाइन डे का मतलब बड़े-बड़े प्लान, महंगी ट्रिप्स, परफेक्ट लोकेशन और सोशल मीडिया पर छाने वाली तस्वीरें हुआ करती थीं. प्यार को दिखाने की होड़ में जोड़े दूर-दराज़ की यात्राएं तय करते थे और हर पल को “स्पेशल” बनाने की कोशिश करते थे. लेकिन अब यह ट्रेंड धीरे-धीरे बदल रहा है. आज का रोमांस कैमरे के फ्रेम से निकलकर दिल के करीब आ गया है. कपल्स अब थकान भरी ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं, वो भी बिना ज्यादा भागदौड़ के. यही वजह है कि इस वैलेंटाइन डे पर लग्ज़री ट्रिप्स की जगह ‘बेड-ब्रेकफास्ट’ और छोटी-सी स्टे ज़्यादा पसंद की जा रही है, जहां सादगी ही सबसे बड़ा सुकून बन गई है.
दिखावे से दूरी और सुकून की तलाश
लंबे समय तक वैलेंटाइन डे को भव्य इशारों से जोड़ा जाता रहा, लेकिन अब रोमांस की परिभाषा बदल रही है. खासकर शहरी और कामकाजी जोड़ों के बीच यह बदलाव साफ दिखता है. लगातार मीटिंग्स, डेडलाइन और डिजिटल थकान के बीच कपल्स अब ऐसा वक्त चाहते हैं, जहां कोई जल्दबाज़ी न हो. उनके लिए अब यह मायने नहीं रखता कि जगह कितनी फेमस है, बल्कि यह ज़रूरी है कि वहां शांति और आराम मिले. दिखावे की जगह अब सादगी ने ले ली है, जो रिश्तों को ज़्यादा गहराई देती है.
समय बना सबसे कीमती लग्ज़री
आधुनिक प्रोफेशनल लाइफ शायद ही कभी रुकती है. हाइब्रिड वर्क और 24x7 कनेक्टेड रहने की आदत ने ऑफिस और घर के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी है. खासकर दोहरी आय वाले कपल्स के लिए समय सबसे महंगी चीज़ बन चुका है. ऐसे में लंबी और जटिल यात्राओं की प्लानिंग एक और काम जैसी लगती है. इसके मुकाबले एक छोटी, आसान और पास की स्टे ज्यादा राहत देती है. बिना ज्यादा तैयारी के कुछ घंटे या एक-दो रात का ब्रेक आज के कपल्स के लिए परफेक्ट रोमांस बन रहा है.
ट्रैवल ट्रेंड्स भी दे रहे हैं संकेत
यह बदलाव सिर्फ सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रैवल ट्रेंड्स में भी दिख रहा है. वैश्विक आतिथ्य और बिज़नेस ट्रैवल रिसर्च के अनुसार, लगभग एक-तिहाई लोग अब अपनी काम की यात्रा को निजी समय के साथ जोड़ रहे हैं. महामारी के बाद काम और छुट्टी के बीच की रेखा धुंधली हो गई है. वैलेंटाइन डे पर भी कपल्स किसी नई यात्रा की जगह अपनी मौजूदा ट्रिप में ही जश्न जोड़ लेते हैं या फिर आसान शहरी स्टे चुनते हैं, जहां सब कुछ बिना झंझट के मिल जाए.
बेड-ब्रेकफास्ट बना नया रोमांस
आज रोमांस का मतलब है बिना अलार्म के उठना, आराम से साथ नाश्ता करना और कुछ देर के लिए ही सही, धीमी रफ्तार में वक्त बिताना. अच्छी नींद, साफ-सुथरा माहौल और मानसिक शांति अब किसी लग्ज़री पैकेज से ज्यादा अहम हो गई है. हॉलिडे इन एक्सप्रेस की क्लस्टर जनरल मैनेजर प्रियंका अहलूवालिया के मुताबिक, वैलेंटाइन डे हमेशा प्रेम का उत्सव रहेगा, लेकिन आज के जोड़ों के लिए प्रेम का मतलब समझदारी और सादगी है. तेज़ रफ्तार दुनिया में आराम चुनना ही आज का सबसे बड़ा और सबसे रोमांटिक इशारा बन गया है.