पहाड़ और समंदर भूल जाइए... अब तबाही और दर्द वाली जगहों पर छुट्टियां मना रहे भारतीय युवा, वजह जान चौंक उठेंगे आप!

पहाड़ और समंदर भूल जाइए... अब तबाही और दर्द वाली जगहों पर छुट्टियां मना रहे भारतीय युवा, वजह जान चौंक उठेंगे आप!

Dark Tourism in India:  क्या आप घूमने का मतलब सिर्फ सुकून, तस्वीरें और लग्जरी मानते हैं? जवाब अगर हां है तो भारतीय युवाओं की नई ट्रैवल पसंद आपको चौंका देगी. आज की Gen Z और मिलेनियल्स अब उन जगहों पर छुट्टी मनाने जा रहे हैं जहां इतिहास ने दर्द, त्रासदी और मौत की गहरी छाप छोड़ी है. इसी ट्रेंड को डार्क टूरिज्म कहते हैं. 

 

Jan 26, 2026, 02:31 PM IST
पहाड़ और समंदर भूल जाइए... अब तबाही और दर्द वाली जगहों पर छुट्टियां मना रहे भारतीय युवा, वजह जान चौंक उठेंगे आप!

Dark Tourism in India: क्या आप अपनी अगली ट्रिप किसी हिल स्टेशन या बीच की नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह पर करना पसंद करेंगे जहां कभी मौत का तांडव हुआ हो? सुनने में तो यह भले ही अजीब और डरावना लगे लेकिन भारतीय पर्यटकों की पसंद में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. जिससे अब भारत का युवा यानी Gen Z साथ ही साथ मिलेनियल्स डार्क टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं. यह सफर केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि जीवन की अनिश्चितता, इतिहास के जख्मों और कठिन समय में इंसान के जज्बे को समझने की भी एक कोशिश हो सकती है. भारतीय अब उस सच का सामना कर रहे हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आखिर क्या है डार्क टूरिज्म और क्यों भारतीय जेन जी इसे पसंद कर रहे हैं आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं.

बदलते समय के साथ अब भारतीय पर्यटकों के घूमने का अंदाज भी बदल रहा है. अब लोग पहाड़ पर या फिर समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने तो जा रहा हैं लेकिन इसके साथ ही ऐसी जगहों पर भी जाना पसंद करने लगे हैं जिनका इतिहास मौत, दर्ज और त्रासदी से जुड़ा हुआ होता है. इसे ही डार्क टूरिज्म (Dark Tourism) कहते हैं और भारत में युवा खासकर Gen Z और मिलेनियल्स के बीच डॉर्क टूरिज्य काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

क्या है डार्क टूरिज्म? 
डार्क टूरिज्म यानी उन जगहों पर जाना और समय बिताना है जो युद्ध, मानवीय पीड़ा या किसी बड़ी आपदा का गवाह रही हैं. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मुंबई की एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के डर से लड़ने के लिए 2001 के भुज भूकंप के मलबे और स्मृतियों को देखने का फैसला किया. जानकारों का कहना है कि लोग अब मेमेंटो मोरी यानी अपनी मृत्यु के सच को स्वीकरने या जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए डॉर्क टूरिज्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

आंकड़ों में बड़ा उछाल 
ट्रैवल पोर्टल EaseMyTrip के अनुसार बीते 2-3 सालों में डार्क टूरिज्म को लेकर पूछताछ में 60-65% की बढ़ोतरी हुई है. ग्लोबल लेवल पर यह मार्केट 2025 तक करीब 35 बिलयन डॉलर का हो चुका है और 2030 तक इसके 41 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

भारत में डार्क टूरिज्म की पसंदीदा जगहें-

जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर अमृतसर

गांधी स्मृति और निकोलसन कब्रिस्तान दिल्ली

यूनियन कार्बाइड प्लांट और रिमेंबर भोपाल म्यूजियम भोपाल

कारगिल युद्ध सर्किट लद्दाख

सुनामी प्रभावित ट्रैक्यूबार तमिलनाडु

द रेजिडेंसी लखनऊ 

कौन कर रहे हैं ये डार्क टूरिज्म
डार्क टूरिज्म करने वाले ज्यादातर यात्री 25 से 40 साल वाले हैं. इनमें वर्किंग प्रोफेशनल्स और अकेले यात्रा करने वाले यानी सोलो ट्रैवल शामिल हैं. वे इन जगहों पर सिर्फ सेल्फी लेने नहीं बल्कि इतिहास सीखने और भावनात्मक शांति के लिए जाते हैं. वहीं अगर भारत में ही डार्क टूरिज्म करते हैं तो खर्च ₹5,000 से ₹30,000 के बीच आता है. अगर जापान के हिरोशिमा या कंबोडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय स्थलों के लिए यात्री ₹1.8 लाख से ₹3.5 लाख तक खर्च कर रहे हैं.  

