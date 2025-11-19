Advertisement
भीड़ से दूर, शांति की खोज... इन 5 ऑफबीट जगहों पर क्यों भाग रहे हैं आज के ट्रैवलर्स?

Budget Travel 2025: साल 2025 के आखिर में बैकपैकर बजट ट्रैवल को नए तरीके से अपना रहे हैं. जानिए कैसे लोग कम खर्च में हसल-फ्री छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, किन जगहों की डिमांड बढ़ी है और क्यों आज का ट्रैवलर स्पॉन्टेनिटी से ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग पर भरोसा कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 19, 2025, 02:16 PM IST
Backpackers Travel: साल 2025 के आखिर में लोग फिर छुट्टियों के मूड में हैं बैकपैक उठाना, नई जगह जाना और भीड़ से दूर सुकून खोजना. लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग है. पहले जैसी अचानक ट्रिप्स की जगह अब ट्रैवलर ‘वांडरलस्ट बनाम वॉलेट’ का बैलेंस देख रहे हैं. खर्च बढ़ने और मौसम अनिश्चित होने के कारण प्लानिंग स्मार्ट हो गई है, सपने नहीं छोटे हुए.

क्या अब ट्रैवलर्स अपना चुके हैं स्मार्ट ट्रैवल?

नए ट्रेंड बताते हैं कि ज्यादातर बैकपैकर अपनी महीने की आय का 15-20% ट्रिप पर खर्च कर रहे हैं. महंगे रिसॉर्ट छोड़कर वे अब होस्टल, होमस्टे और कम्युनिटी-ड्रिवन स्टे चुन रहे हैं जहां अनुभव अच्छा हो और खर्च कम. अर्ली-बर्ड ऑफर, फ्लेक्सिबल बुकिंग और रिवार्ड प्रोग्राम उन्हें कम पैसे में ज्यादा यात्रा करने की सुविधा दे रहे हैं.

क्या ‘हसल-फ्री हॉलिडे’ की चाह बढ़ी है?

आज का यात्री सिर्फ घूमना नहीं चाहता वह शांति चाहता है. हॉस्टर्स के फाउंडर व सीईओ प्रणव दांगी का कहना है कि डिजिटल थकान और काम के बोझ के बाद लोग साल के अंत को अपने मन को रीसेट करने का मौका मान रहे हैं.इसी वजह से बिर्बिलिंग, वारकला, गोकर्ण, कसोल और कूर्ग जैसी शांत जगहों की डिमांड बढ़ी है जहाँ भीड़ कम और अनुभव ज्यादा मिलता है.

बजट कैसे बनाया जा रहा है?

यात्री कहते हैं बजट बनाना रोक नहीं, आजादी देता है. इसलिए वे तीन मुख्य खर्च- स्टे, ट्रांसपोर्ट और एक्सपीरियंस को 3x3 रूल से प्लान कर रहे हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल कैफे, कम्युनिटी ट्रेक और सीधे होस्टल वेबसाइट से बुकिंग इन सब से वे काफी बचत कर रहे हैं और अनुभव भी ज्यादा लोकल व असली मिल रहा है.

क्या सोलो ट्रैवल अब अकेले रहने का नाम नहीं रहा?

2025 में सोलो ट्रैवल का मतलब अकेलापन नहीं बल्कि सोशल कनेक्शन है. होस्टल अब सिर्फ रुकने की जगह नहीं, बल्कि ऐसे हब बन गए हैं जहाँ लोग मिलते हैं, ट्रिप शेयर करते हैं और खर्च भी बांटते हैं. वर्कशॉप, लोकल टूर और कम्युनिटी इवेंट इन्हें सुरक्षित और मजेदार बनाते हैं. महंगाई हो या बजट टाइट ट्रैवलर पीछे नहीं हट रहे, बस ज्यादा जागरूक हो गए हैं. अब सफर सिर्फ भागने के लिए नहीं, बल्कि सचेत होकर जीने के लिए की जा रही है. यही वजह है कि सनराइज देखने के लिए बीर बिलिंग जाना, वारकला में समुद्र किनारे लिखना या हिमाचल की रातों में तारे निहारना सब लोग कम खर्च में ज्यादा शांति ढूंढ रहे हैं.

