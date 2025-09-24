भूतों से दोस्ती? युवा क्यों जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों पर, जानिए 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' का ये नया ट्रेंड

Paranormal Tourism: क्या आपको भी भूत-प्रेत और डरावनी जगहों की कहानियों से डर नहीं लगता, बल्कि एडवेंचरस फील होता है? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं. आजकल भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिसे 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' कहते हैं. इसका सीधा मतलब है, ऐसी जगहों पर घूमने जाना जहां भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं.

कैसे बढ़ा ये ट्रेंड?

इस ट्रेंड के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है. बता दें कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपने कई ऐसे चैनल और पेज देखे होंगे, जो भारत के सबसे डरावने किलों, गांवों और ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताते हैं. लोग इन वीडियोज को देखकर उन जगहों पर खुद जाना चाहते हैं. वहीं इसके अलावा बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों और वेब सीरीज का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है. जब लोग 'भूल भुलैया' जैसी फिल्में देखते हैं तो उनके मन में भी ऐसी जगहों को करीब से देखने की उत्सुकता जागती है.

भारत की कुछ सबसे डरावनी जगहें

अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भानगढ़ किला, राजस्थान

इसे 'एशिया का सबसे डरावना किला' कहा जाता है. बताया जाता है कि यहां एक तांत्रिक का भूत भटकता है और कहा जाता है कि रात में यहां पायल की आवाजें सुनाई देती हैं. सरकार ने भी रात के समय यहां जाने पर रोक लगा रखी है.

शनिवार वाड़ा, पुणे

यह किला भी अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है. बताया जाता है कि यहां एक युवा पेशवा की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है.

जतिंगा गांव, असम

यह गांव 'पक्षियों की आत्महत्या' के लिए जाना जाता है. हर साल यहां हजारों पक्षी अजीब तरीके से मर जाते हैं, जिसके पीछे का कारण आज भी एक रहस्य है.

कुलधरा गांव, राजस्थान

इसे एक श्रापित गांव माना जाता है, जिसे एक ही रात में सभी गांव वालों ने खाली कर दिया था. आज यह गांव खंडहर बन चुका है और यहां कोई नहीं रहता.

पैरानॉर्मल टूरिज्म सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो इतिहास, रहस्य और रोमांच को एक साथ महसूस करना चाहते हैं. यह इन जगहों को जानने का और अपनी हिम्मत को परखने का एक नया तरीका है.