भूतों से दोस्ती? युवा क्यों जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों पर, जानिए 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' का ये नया ट्रेंड
Advertisement
trendingNow12935248
Hindi Newsट्रैवल

भूतों से दोस्ती? युवा क्यों जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों पर, जानिए 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' का ये नया ट्रेंड

Paranormal Tourism: भूत-प्रेत की डरावनी कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन कैसा लगेगा जब आप खुद इन जगहों पर घूमने जाएं? दरअसल यूथ के बीच एक ऐसा ही ट्रेंड है और वो पैरानॉर्मल टूरिज्म का है. युवा और खासकर Gen-Z यहां जाना काफी पसंद करते हैं.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूतों से दोस्ती? युवा क्यों जा रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों पर, जानिए 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' का ये नया ट्रेंड

Paranormal Tourism: क्या आपको भी भूत-प्रेत और डरावनी जगहों की कहानियों से डर नहीं लगता, बल्कि एडवेंचरस फील होता है? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं. आजकल भारत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिसे 'पैरानॉर्मल टूरिज्म' कहते हैं. इसका सीधा मतलब है, ऐसी जगहों पर घूमने जाना जहां भूतिया कहानियां और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं.

कैसे बढ़ा ये ट्रेंड?
इस ट्रेंड के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है. बता दें कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आपने कई ऐसे चैनल और पेज देखे होंगे, जो भारत के सबसे डरावने किलों, गांवों और ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताते हैं. लोग इन वीडियोज को देखकर उन जगहों पर खुद जाना चाहते हैं. वहीं इसके अलावा बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों और वेब सीरीज का भी इसमें बड़ा योगदान रहा है. जब लोग 'भूल भुलैया' जैसी फिल्में देखते हैं तो उनके मन में भी ऐसी जगहों को करीब से देखने की उत्सुकता जागती है.

भारत की कुछ सबसे डरावनी जगहें
अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भानगढ़ किला, राजस्थान
इसे 'एशिया का सबसे डरावना किला' कहा जाता है. बताया जाता है कि यहां एक तांत्रिक का भूत भटकता है और कहा जाता है कि रात में यहां पायल की आवाजें सुनाई देती हैं. सरकार ने भी रात के समय यहां जाने पर रोक लगा रखी है.

शनिवार वाड़ा, पुणे
यह किला भी अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है. बताया जाता है कि यहां एक युवा पेशवा की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है.

जतिंगा गांव, असम
यह गांव 'पक्षियों की आत्महत्या' के लिए जाना जाता है. हर साल यहां हजारों पक्षी अजीब तरीके से मर जाते हैं, जिसके पीछे का कारण आज भी एक रहस्य है.

कुलधरा गांव, राजस्थान
इसे एक श्रापित गांव माना जाता है, जिसे एक ही रात में सभी गांव वालों ने खाली कर दिया था. आज यह गांव खंडहर बन चुका है और यहां कोई नहीं रहता.

पैरानॉर्मल टूरिज्म सिर्फ डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो इतिहास, रहस्य और रोमांच को एक साथ महसूस करना चाहते हैं. यह इन जगहों को जानने का और अपनी हिम्मत को परखने का एक नया तरीका है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Paranormal Tourismtravel

Trending news

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
;