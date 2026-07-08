भारत में ट्रैवल बिजनेस का नया मंत्र! 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड में री-बुकिंग... 'कस्टमर एक्सपीरियंस' असली गेम चेंजर

भारत में आज के समय में लोग पहले से कहीं ज्यादा यात्राएं कर रहे हैं. भारत ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की मानें तो देश के टूरिज्म और ट्रैवल सेक्टर ने 2024 में भारत की जीडीपी में करीब 250 अरब डॉलर का योगदान दिया है. इतना ही नहीं, यह आंकड़ा 2034 तक दोगुना होने की राह पर है. भारत अब दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल ट्रैवल मार्केट्स में से एक बन चुका है, जहां लोग प्लानिंग से लेकर बुकिंग तक सब कुछ मोबाइल स्क्रीन पर ही कर रहे हैं. बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन इसके साथ ही कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की होड़ भी बेहद बढ़ गई है.
एक वक्त था जब ट्रैवल कंपनियां टिकटों की कीमत और डिस्काउंट के दम पर एक-दूसरे से मुकाबला करती थीं. लेकिन आज के दौर में एग्रीगेटर्स और मेटा-सर्च प्लेटफॉर्म्स की वजह से लगभग हर ऐप पर किराया और सुविधाएं एक जैसी दिखने लगी हैं. ऐसे में ग्राहकों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई यात्री किसी खास ऐप या ब्रांड को क्यों चुनेगा? इसका सीधा और इकलौता जवाब है- यात्रा का वास्तविक अनुभव या 'कस्टमर एक्सपीरियंस'. भारत का ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट 51 अरब डॉलर को पार कर चुका है और यहां जीत उसी की हो रही है जो ग्राहक को सबसे बेस्ट सर्विस दे रहा है.
बुकिंग से आगे की सोच है जरूरी
अक्सर ट्रैवल ब्रांड्स केवल बुकिंग स्क्रीन को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और बाकी के सफर को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं. लेकिन एक यात्री के लिए उसका अनुभव सिर्फ टिकट बुक करने तक सीमित नहीं होता. यह अनुभव यात्रा के विचार से शुरू होकर पेमेंट, एयरपोर्ट, होटल चेक-इन और फ्लाइट में देरी जैसी दिक्कतों के समय मिलने वाली मदद तक जाता है. अगर रिफंड मिलने में हफ्तों का समय लगे या कस्टमर केयर से बात न हो पाए, तो महीनों का भरोसा मिनटों में टूट जाता है. आज के दौर में लॉयल्टी सिर्फ पॉइंट्स से नहीं, बल्कि मुसीबत के समय 30 सेकंड में री-बुकिंग कराने वाली सही मदद से मिलती है.
तकनीक और समझदारी का सही तालमेल
इस बदलते दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स सबसे बड़े हथियार बनकर उभरे हैं. प्रमुख कंपनियां अब अलग-अलग टूल्स के बजाय एक ऐसा सिस्टम बना रही हैं जहां ट्रैवल, लॉयल्टी और पेमेंट सब कुछ एक साथ जुड़े हों. मेकमायट्रिप जैसी बड़ी कंपनियों ने एआई-संचालित पर्सनलाइजेशन फीचर्स पेश किए हैं, जो ग्राहकों के पुराने व्यवहार को देखकर उनके मनपसंद होटल और होमस्टे का सुझाव देते हैं. हालांकि, केवल तकनीक ही काफी नहीं है. कंपनियों को डेटा का इस्तेमाल इस तरह करना होगा जिससे ग्राहकों को मदद मिले, न कि वे बार-बार आने वाले ऑफर्स से परेशान हो जाएं.
क्या चाहता है आज का स्मार्ट यात्री?
आज का भारतीय यात्री बेहद समझदार हो चुका है. आंकड़ों के अनुसार, करीब 79 प्रतिशत लोग अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल उड़ानों और होटलों के लिए करना चाहते हैं, जबकि 84 प्रतिशत लोग क्रेडिट कार्ड के फायदों को मिलाकर स्मार्ट ट्रैवलिंग पसंद करते हैं. वे चाहते हैं कि बुकिंग और पेमेंट का पूरा प्रोसेस बिना किसी रुकावट के बेहद आसान हो. यही वजह है कि निवेशक भी अब उन प्लेटफॉर्म्स पर दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं जो एंड-टू-एंड ग्राहक सहभागिता पर ध्यान देते हैं. इस सेक्टर में अब तक 14.6 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हो चुका है, जो यह साफ दिखाता है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन अनुभव देने वाले ब्रांड्स का ही है.