एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां शाम के 7 बजते ही होती है ये अजीबो-गरीब घटना, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे!

आज आपको असम के एक गांव जतिंगा के बारे में बताते हैं, यहां पर कई तरह-तरह की घटनाएं होती हैं, जिससे वहां के लोग काफी परेशान है और आजतक भी लोग ये नहीं समझ पाएं हैं, आखिरकार इसके पीछे की असली वजह क्या है. आपके बता दें इस गांव में शाम के 7 बजते ही अजीबो-गरीब घटना होना शुरू हो जाती है, इस घटना को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. आइए आपको बताते हैं आखिरकार ऐसी यहां पर कौन सी घटनाएं होती हैं.



असर घूमने के लिए दुनियाभर में काफी ज्यादा फेमस है. घूमने से लेकर यहां पर खाने की चीजों का अपना अलग मजा है लेकिन असम के जतिंगा गांव में एक अजीबो-गरीब घटना होती है. ऐसा कहा जाता है कि यहां पर हर साल सितंबर से नवंबर के बीच शाम 7 बजे से पक्षी अचानक जमीन पर गिरकर मरने लग जाते हैं. इसको जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने समझने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं कर पाए है. आपको बता दें ये सभी पक्षी बांस के खंभों, पेड़ों से टकरा जाते हैं और मौत हो जाती है. ये अजीब घटना हर साल इन महीनों में ही होना शुरू हो जाती है.



आज भी इसका कोई ठोस साबूत कोई नहीं खोज पाया है और लोग तरह-तरह के अनुमान लगाते हैं. वहां के लोगों का मानना है कि ठिकाने खत्म होने की वजह से भी गिरकर मर जाते हैं. इसके बारे में कई अंधविश्वास और विज्ञान चीजें भी बोली गई हैं. आपको बता दें इसी अजीबो-गरीब घटना के कारण लोगों का आना -जाना यहां पर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, यही नहीं इस चीज को समझने के लिए कई दूर-दूर से जिज्ञासु पर्यटक भी आते हैं. कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के नीचे पानी से बनने वाले चुंबकीय की वजह से ये सब होता है और पक्षी अचानक मर जाते हैं.