बर्फीले रास्तों पर चढ़े डॉक्टर, ट्रेकर्स और अफसर! कैसे एक चश्मे ने बदल दी पहाड़ियों की जिंदगी?

World Sight Day: हिमाचल के पहाड़ों में शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसमें डॉक्टर, अधिकारी और ट्रेकर्स हजारों लोगों को आंखों की रोशनी देने निकले हैं. जानिए इस अद्भुत यात्रा की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 01:41 PM IST
Himachal Life Story: हिमाचल प्रदेश के बर्फीले इलाकों में इस समय एक अलग ही यात्रा चल रही है. यहां ना तो कोई एडवेंचर ट्रेक है और ना ही कोई पर्यटन अभियान, बल्कि यह एक मानवीय मिशन है क्लियर विजन ट्रेक. हिमाचल सरकार और विजनस्प्रिंग फाउंडेशन ने मिलकर इस अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य हिमालयी-बर्फीले इलाकों तक आंखों की देखभाल पहुंचाना है.

कौन हैं वो लोग जिन्हें मिल रही है नई रोशनी का तोहफा?

शिमला और किन्नौर के गांवों में रह रहे हजारों लोगों की आंखों की जांच की जा रही है, जिनके पास चश्मा खरीदने या जांच कराने की सुविधा नहीं थी, उन्हें अब मुफ्त में सहायता मिल रही है. चितकुल से लेकर रिकांग पियो तक के इलाकों में ट्रेकर्स और मेडिकल टीमें पहुंच रही हैं. इस ट्रेक में डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, स्कूली बच्चे और एनजीओ मिलकर काम कर रहे हैं. ये लोग बर्फीले रास्तों पर चलकर उन लोगों तक चश्मे पहुंचा रहे हैं जिनके लिए नेत्र जांच एक सपना थी. इस अभियान का लक्ष्य है  5,000 लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाना.

इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई थी?

विजनस्प्रिंग फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्डन कसालो ने करीब 25 साल पहले पहाड़ों की इसी यात्रा से प्रेरणा लेकर यह मिशन शुरू किया था. उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण चश्मा किसी की जिंदगी बदल सकता है. वही सपना दोबारा साकार हो रहा है, जब सैकड़ों लोग मिलकर हिमालय की ऊंचाइयों में नई दृष्टि बांट रहे हैं. हिमाचल सरकार ने अपनी मेडिकल टीम और एनपीसीबीवीआई कार्यक्रम के जरिए इस पहल को आधिकारिक सहयोग दिया. शिमला में हुए ‘वर्ल्ड साइट डे 2025’ कार्यक्रम के दौरान इस मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई मंत्री, डॉक्टर और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए.

क्या यह पहल भविष्य की उम्मीद बन सकती है?

विशेषज्ञों का मानना है कि चश्मा न केवल दृष्टि देता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता भी बढ़ाता है. विजनस्प्रिंग ने अब तक भारत में 95 लाख से अधिक लोगों को सुधारात्मक चश्मे दिए हैं. हिमालय से शुरू हुआ यह ट्रेक इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य सेवा को मिशन बना ले, तो पहाड़ भी रोशनी से जगमगाने लगते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

