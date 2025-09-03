Gen Z अब क्यों नहीं फंसते महंगे पैकेजों में? कैसे AI का यूज करके घूम रहे सस्ते में, सीख लिया तो Thanks बोलेंगे
Gen Z AI Trip Planning: 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने हर इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है, और ट्रैवल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा. पहले लोग अचानक यात्रा की प्लानिंग कर लिया करते थे, लेकिन अब AI टूल्स ने सब आसान बना दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:40 AM IST
Gen Z Travel: 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी ने हर इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है, और ट्रैवल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा. पहले लोग अचानक यात्रा की प्लानिंग कर लिया करते थे, लेकिन अब AI टूल्स ने सब आसान बना दिया है. बस कुछ क्लिक में ही फ्लाइट, होटल, घूमने की जगहें और बजट सब तैयार मिल जाता है. यही वजह है कि अब गाइडबुक या ट्रैवल एजेंट की बजाय जेन जी (Gen Z) AI को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानती है.

AI कैसे बनाता है यूनिक ट्रैवल इटिनरेरी?

जेन जी को बोरिंग "टॉप 10 लिस्ट" वाली लिस्टिंग पसंद नहीं आती. वे पर्सनलाइज्ड ट्रैवल चाहते हैं जो उनकी पसंद और पर्सनैलिटी से मेल खाए. AI उनकी पिछली यात्राओं, पसंद-नापसंद और सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखकर ऐसी जगहें और एक्टिविटीज सुझाता है जो उनके मूड और रुचि के अनुसार हों- जैसे प्राग के सीक्रेट कैफे, बैंकॉक के थ्रिफ्ट स्टोर्स या हिमाचल के एडवेंचर ट्रेक्स.

क्या AI करता है बजट की स्मार्ट मैनेजमेंट?

Gen Z अपने पैसे खर्च करने में बहुत सतर्क रहती है. AI उन्हें फ्लाइट के दामों की तुलना, टिकट बुकिंग का सही समय और सस्ते होटल चुनने जैसी मदद देता है. यहां तक कि यह हर दिन का खर्च खाने, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज में अलग-अलग बांटकर दिखा देता है ताकि सफर के दौरान कोई अचानक झटका न लगे. हॉस्टलर्स के सीईओ और फाउंडर प्रणव दांगी बताते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ मजे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी चाहती है. AI टूल्स अब सस्टेनेबिलिटी फिल्टर्स के साथ आते हैं, जिससे यात्री ईको-फ्रेंडली होटल चुन सकें, कार्बन-न्यूट्रल फ्लाइट लें और लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर सकें. यानी सफर में मस्ती के साथ-साथ धरती का ख्याल भी रखा जाता है.

सफर के दौरान AI कैसे बनता है साथी?

AI सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ट्रिप में मददगार साबित होता है. यह लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन करता है, अनजान शहर में नेविगेशन बताता है, मौसम अपडेट देता है और पास में चल रहे लोकल फेस्टिवल्स की जानकारी भी. मतलब, यह सच में ऐसा दोस्त है जो सफर को परेशानी-मुक्त और यादगार बना देता है. Gen Z ट्रैवल के दौरान नए दोस्त और कनेक्शन भी बनाना चाहती है. AI ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जोड़ता है जहां समान रुचि वाले यात्री मिल सकते हैं. कुछ AI चैटबॉट्स तो ग्रुप में ट्रैवल टिप्स शेयर करने और इवेंट्स सुझाने तक मदद करते हैं. इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कनेक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सामने आता है.

;