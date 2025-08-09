एयरलाइंस क्यों छोड़ देती हैं सीट के लिए Row 13, अबकी बार बैठे तो जरूर दें ध्यान
फ्लाइट का सफर बहुत ही आरामदायक होता है और इसमें कई लोग सफर भी करते ही रहते हैं. फ्लाइट में सफर करने वाले लोग भी इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि फ्लाइट में 13 की रो नहीं होती है. आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:14 PM IST
फ्लाइट में पहुंचते ही लोग सीधा अपनी सीट पकड़ने लगते हैं और इसमें आने वाला लगभग हर यात्री ऐसा ही करता है. लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो तो पाएंगे कि कुछ फ्लाइट्स में 13 रो होती ही नहीं है. सीट सीधा 12 से 14 रो पर चली जाती है. ऐसे में आपने ये भी सुना होगा कि कई घरों को बनाते वक्त या फिर कई होटल्स में भी 13 नंबर का कमरा होता ही नहीं है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है. 

क्यों नहीं होती है 13 नंबर की Row?
1911 में एक अमेरिकी जर्नल में इसका जिक्र आया था कि 13 नंबर का डर काफी पुराना है क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि 13 नंबर अशुभ होता है. 13 नंबर के इस डर को Triskaidekaphobia कहा जाता है. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे यूरोपीय नॉर्स माइथोलॉजी से जोड़ते हुए यह देखते हैं साथ ही एक बड़ा कारण यह भी है कि 12 नंबर को पूरी तरीके कंप्लीट माना जाता है. यही कारण हो कि बहुत सी एयरलाइंस row 13 को छोड़ देती हैं ताकि 13 नंबर के फसे इस अंधविश्वास में पैसेंजर को कोई मानसिक परेशानी ना हो. 

रो 17 भी है अंधविश्वास 
13 ही नहीं बल्कि 17 नंबर को भी कई बाहर के देशों जैसे इटली और ब्राजील में अशुभ माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि रोमन में 17 को XVII लिखा जाता है और इसे जब आप इसे री अरेंज करते हैं तो ये VIXI बन जाता है और इसका लैटिन मतलब यह होता है कि “मैं अब जी चुका हूं” यही कारण है कि आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 13 और रो 17 ना होती हों

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

flights skip row 13 and 17

