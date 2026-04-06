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अजनबियों के साथ रातभर पार्टी और पहाड़ों का सफर! आखिर Gen-Z को क्यों भा रहा है 'कम्युनिटी ट्रैवल' का नशा?

आज के Gen-Z ट्रैवल में कम्युनिटी ट्रैवल ट्रेंड लोकप्रिय हो रहा है. यह नए दोस्त बनाने, अकेलेपन से राहत, सुरक्षित और बजट फ्रेंडली अनुभव देता है. सोशल मीडिया इसे मजेदार और यादगार बनाता है, लेकिन सतर्कता जरूरी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:10 AM IST
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अजनबियों के साथ रातभर पार्टी और पहाड़ों का सफर! आखिर Gen-Z को क्यों भा रहा है 'कम्युनिटी ट्रैवल' का नशा?

आज के दौर में ट्रैवल सिर्फ जगह देखने तक सीमित नहीं रह गया है. Gen-Z के लिए यह अब अनुभव और कनेक्शन बनाने का जरिया बन चुका है. इसी वजह से कम्युनिटी ट्रैवल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसमें लोग अजनबियों के साथ ग्रुप में यात्रा करते हैं. यह ट्रिप्स न सिर्फ नए दोस्त बनाने का मौका देती हैं, बल्कि यात्रा को मजेदार, सुरक्षित और यादगार भी बनाती हैं. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से ऐसे ट्रिप्स प्लान करना पहले से कहीं आसान हो गया है.

Gen-Z को क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड

कम्युनिटी ट्रैवल Gen-Z को कई कारणों से भा रहा है. सबसे पहले, यह नए लोगों से जुड़ने का मौका देता है. सोशल और एक्सप्रेसिव Gen-Z जनरेशन नई दोस्ती, अनुभव और बातचीत को पसंद करती है. दूसरे, यह अकेलेपन से राहत देता है. सोलो ट्रिप में कभी-कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन कम्युनिटी ट्रैवल में हमेशा कोई साथ में होता है. तीसरे, यह सुरक्षित और प्लान्ड ट्रिप है. अजनबियों के साथ यात्रा सुनने में रिस्की लग सकती है, लेकिन यह आमतौर पर अच्छे से मैनेज और प्लान की जाती है.

बजट और मज़ा दोनों में फिट

ग्रुप में यात्रा करने से खर्च भी बंट जाता है. होटल, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटी का बजट आसानी से मैनेज हो जाता है. यही वजह है कि Gen-Z के लिए यह बजट फ्रेंडली विकल्प भी बन गया है. इसके अलावा, ट्रिप में रातभर पार्टी, पहाड़ों की सैर और नए दोस्तों के साथ अनुभव साझा करना इसे और मजेदार बनाता है. सोशल मीडिया पर ट्रिप के फोटो और वीडियो शेयर करने से यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और यात्रा को सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि कहानी बनाने वाला अनुभव बना देता है.

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कम्युनिटी ट्रैवल के फायदे और सावधानियां

कम्युनिटी ट्रैवल नए दोस्त और नेटवर्क बनाने का मौका देता है, अलग-अलग संस्कृति और सोच को समझने में मदद करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है. ट्रैवल ज्यादा एंजॉयेबल बनता है. लेकिन ध्यान रखना भी जरूरी है. ट्रिप आयोजक या प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता जांचें, अपनी बेसिक जानकारी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ शेयर करें, अपनी सीमाओं और कम्फर्ट का ख्याल रखें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सुरक्षा उपाय हमेशा साथ रखें. यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि Gen-Z के लिए नया लाइफस्टाइल बन चुका है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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