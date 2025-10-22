Advertisement
सस्ता और शानदार! 300 प्राचीन मंदिर और नीला पानी, भारत के लोग थाईलैंड की इन 5 जगहों पर क्यों सबसे ज्यादा खर्च करते हैं पैसे?

Best time to visit Thailand for Indians: यह बिल्कुल सही समय है कि आप सर्दियों की ठिठुरन को छोड़कर थाईलैंड के मौसम का मजा लें. नवंबर से फरवरी के बीच यहां का मौसम घूमने के लिए एकदम सही रहता है. न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा बारिश . बैंकॉक की भाग-दौड़ हो या फुकेत के शांत बीच, थाईलैंड हर भारतीय टूरिस्ट्स के लिए एक शानदार और बजट-फ्रेंडली विकल्प है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:09 PM IST
Thailand trip from India in winter: सर्दियों के महीनों में जब भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब थाईलैंड घूमने का सबसे बेहतरीन समय होता है . नवंबर से फरवरी के बीच यहां का मौसम बहुत सुहावना और ठंडा रहता है, जिससे घूमना और मौज-मस्ती करना आरामदायक हो जाता है . थाईलैंड भारतीयों के लिए एक बेहतरीन विदेशी डेस्टिनेशन है, क्योंकि यह सस्ता है, वीजा (Visa) पाना आसान है और यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. चाहे आपको शानदार बीच चाहिए हों, हलचल भरा शहर या फिर शांत पहाड़. यह ट्रिप आपकी सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बना देगी.

बैंकॉक (Bangkok)
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक ऐसी जगह है जो कभी नहीं सोती . यह आधुनिकता और पुरानी संस्कृति का जबरदस्त मेल है. यहां आपको 'ग्रैंड पैलेस' (Grand Palace) और 'वॉट अरूण' (Wat Arun) जैसे भव्य मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनकी कलाकारी लाजवाब है . 'वॉट फो' (Wat Pho) में विशाल लेटा हुआ बुद्ध (Reclining Buddha) देखना न भूलें. यहां के शॉपिंग मॉल्स और 'चतुचक वीकेंड मार्केट' में खूब खरीदारी करें. रात में 'चाओ फ्राया रिवर क्रूज़' पर डिनर का मज़ा लें. यहां आपको आसानी से भारतीय रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और टैक्सी/टुकटुक से घूमना बहुत आसान है.

फुकेत (Phuket)
फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा आईलैंड (द्वीप) है और बीच नेचर लवर्स के लिए जन्नत है. सर्दियों में यहां का मौसम एकदम साफ और धूप वाला होता है. 'पटोंग बीच' (Patong Beach) अपनी हलचल भरी नाइटलाइफ़ और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है. अगर आपको शांति चाहिए, तो 'काटा बीच' (Kata Beach) या 'कारोन बीच' (Karon Beach) जा सकते हैं. फुकेत से 'फी फी आईलैंड्स' (Phi Phi Islands) और 'जेम्स बॉन्ड आईलैंड' (James Bond Island) का टूर जरूर करें. इन द्वीपों का नीला पानी और चूना पत्थर की चट्टानें (limestone cliffs) अद्भुत हैं. यहां 'बिग बुद्धा' (Big Buddha) की विशाल मूर्ति देखने जाएं, जहां से पूरे फुकेत का शानदार नजारा दिखता है .

पटाया (Pattaya)
बैंकॉक से बस दो घंटे की दूरी पर स्थित पटाया एक तटीय शहर है जो अपने मनोरंजन और फैमिली-फ्रेंडली आकर्षणों के लिए जाना जाता है. पटाया की मशहूर 'वॉकिंग स्ट्रीट' रात में जिंदा हो उठती है, जहां बार और नाइट क्लबों की भीड़ होती है. आप यहां का मशहूर 'अल्काज़ार कैबरे शो' भी देख सकते हैं. यहां से 'कोरल आईलैंड' (Coral Island/Koh Larn) पर जरूर जाएं, जहां आप साफ पानी में तैरने और पैरासेलिंग जैसे वॉटर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं. 'सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ' (लकड़ी का अद्भुत मंदिर) और 'फ्लोटिंग मार्केट' भी देखने लायक हैं .

क्राबी (Krabi)
क्राबी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें प्राकृतिक सुंदरता, शांत बीच और रोमांच पसंद है. यह फुकेत से थोड़ा शांत और हरियाली से भरा है. 'ऑओ नांग' (Ao Nang) मुख्य केंद्र है, जहां से आप 'राई ले बीच' (Railay Beach) जा सकते हैं . राई ले बीच अपनी विशाल चट्टानों और शांत माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां की खड़ी चट्टानों पर रॉक क्लाइम्बिंग बहुत मशहूर है. यहां के चारों ओर फैले छोटे-छोटे आईलैंड्स (जैसे कि 'फोर आईलैंड्स') का दौरा जरूर करें .

चियांग माई (Chiang Mai)
अगर आपको बीच से ब्रेक चाहिए तो उत्तर थाईलैंड के चियांग माई शहर जाएं. सर्दियों में यहां रातें ठंडी हो जाती हैं, जो भारतीय यात्रियों को बहुत पसंद आती हैं. यह शहर थाईलैंड की पुरानी लान्ना संस्कृति का केंद्र है. यहां आपको 300 से ज़्यादा प्राचीन मंदिर मिलेंगे, जिनमें 'वॉट फ्रा सिंह' (Wat Phra Singh) बहुत मशहूर है. यहां पहाड़ों पर ट्रैकिंग का मजा लें और थाईलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ 'दोई इन्थानोन नेशनल पार्क' (Doi Inthanon National Park) पर जाएं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

