ओवररेटेड टूरिस्ट स्पॉट्स को कह रहे हैं अलविदा? छोटे शहर कैसे बन रहे हैं भारत की नई ट्रैवल चॉइस

भारत में घरेलू पर्यटन का रुख अब भीड़भाड़ वाले शहरों से हटकर उभरते और कम पहचाने जाने वाले कस्बों की ओर बढ़ रहा है. बदलती सोच, बेहतर कनेक्टिविटी और अनुभव आधारित यात्रा इस बदलाव की बड़ी वजह बन रही है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:22 PM IST
कभी शिमला, मनाली, गोवा और जयपुर भारतीय यात्रियों की पहली पसंद हुआ करते थे. लेकिन अब यही जगहें भीड़, ट्रैफिक, महंगे होटल और एक जैसे अनुभवों से लोगों को थकाने लगी हैं. छुट्टी का मकसद अब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि सुकून पाना बन गया है. यही वजह है कि ट्रैवलर्स अब भीड़ से दूर, शांत और कम चर्चित छोटे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं. यहां न केवल जेब पर कम बोझ पड़ता है, बल्कि यात्रा एक यादगार अनुभव भी बन जाती है. भारत के पर्यटन नक्शे में अब एक नया बदलाव साफ नजर आने लगा है.

क्यों फीके पड़ने लगे पारंपरिक टूरिस्ट हब

लंबे समय तक भारत का घरेलू पर्यटन कुछ गिने-चुने शहरों और हिल स्टेशनों तक सीमित रहा. लेकिन जरूरत से ज्यादा लोकप्रियता ने इन जगहों की आत्मा छीन ली. हर मौसम में भीड़, बढ़ती कीमतें और कम समय में ज्यादा घूमने की मजबूरी ने यात्रा को थकाऊ बना दिया है. ट्रैवलर्स को अब हर जगह एक जैसा होटल, वही फोटो पॉइंट और वही बाजार दिखने लगे हैं. नयापन और अपनापन दोनों ही गायब हो चुके हैं. इसी ऊब ने लोगों को नए और शांत विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है.

अब अनुभव है यात्रा का असली मकसद

आज का ट्रैवलर सिर्फ ‘देखना’ नहीं चाहता, वह ‘महसूस’ करना चाहता है. लोग कम जगहों पर ज्यादा समय बिताना, स्थानीय लोगों से मिलना और उनकी जीवनशैली को समझना चाहते हैं. छोटे शहर और कस्बे यह मौका आसानी से देते हैं. यहां न तो भागदौड़ है और न ही दिखावटी टूरिज्म. सुबह की चाय, लोकल खाना, शांत गलियां और असली संस्कृति यही अनुभव आज के यात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं. यात्रा अब लिस्ट पूरी करने की बजाय यादें संजोने का जरिया बन चुकी है.

कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया ने बदली तस्वीर

बेहतर हाईवे, रेलवे नेटवर्क और रीजनल एयरपोर्ट्स ने छोटे शहरों को पहले से ज्यादा सुलभ बना दिया है. अच्छी कनेक्टिविटी के बावजूद इन जगहों पर जरूरत से ज्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिससे इनकी पहचान बनी रही. वहीं सोशल मीडिया और ट्रैवल क्रिएटर्स ने इन अनदेखी जगहों को नई पहचान दी है. रियल एक्सपीरियंस वाली कहानियों ने लोगों का भरोसा बढ़ाया है. अब ट्रैवल एजेंट नहीं, बल्कि असली अनुभव लोगों को सफर के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

छोटे शहर, बड़ा फायदा और भविष्य का रास्ता

कम बजट में बेहतर अनुभव मिलना भी इस बदलाव की बड़ी वजह है. छोटे शहरों में ठहरना, खाना और घूमना अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन अनुभव कहीं ज्यादा गहरा होता है. इसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है रोजगार बढ़ रहा है और लोकल बिजनेस को सीधा सपोर्ट मिल रहा है. यह बदलाव केवल ट्रेंड नहीं, बल्कि सोच में आया स्थायी परिवर्तन है. आने वाले समय में भारत का पर्यटन भविष्य इन्हीं छोटे, शांत और असली अनुभव देने वाले शहरों से तय होगा.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Emerging TravelDestinations India

