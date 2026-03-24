लद्दाख-मनाली जाने से पहले सावधान! पहाड़ों पर सांस फूलने की समस्या से बचना है, तो अपनाएं ये 5 आसान तरीके

Travel Safety Tips: आज के समय में ट्रैवल सिर्फ टिकट बुक करने और बैग पैक करने तक सीमित नहीं रह गया है. अब जरूरी है कि आप अपने शरीर को नए माहौल के लिए तैयार करें. ज्यादातर लोग होटल, घूमने की जगह और बजट पर फोकस करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल को नजरअंदाज कर देते हैं. चाहे आप किसी प्रदूषित शहर में जा रहे हों या किसी ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके में, ऑक्सीजन आपकी यात्रा को बेहतर या खराब दोनों बना सकती है.

सफर में ऑक्सीजन की समस्या क्यों होती है?

हर जगह का वातावरण अलग होता है. प्रदूषित शहरों में हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर साफ ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है. वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हवा का दबाव कम होता है, जिससे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है. इस वजह से थकान, सिरदर्द, सांस फूलना, चक्कर आना और नींद खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अक्सर लोग इसे सामान्य थकान समझ लेते हैं, जबकि असली वजह ऑक्सीजन की कमी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 50 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटी 'सर्जन बहू', सास ने उतारी आरती पर फिर मार दिया ऐसा ताना!

कम ऑक्सीजन का असर धीरे-धीरे आपकी पूरी ट्रिप पर पड़ता है. आप जल्दी थकने लगते हैं, प्लान किए गए काम पूरे नहीं कर पाते और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है. खासकर पहाड़ों पर जाने वाले लोगों के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है, जहां शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है. कई बार लोग अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं.

किन्हें सावधान रहने की जरूरत?

हालांकि यह समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए. दिल के मरीजों के लिए भी कम ऑक्सीजन वाला माहौल जोखिम भरा हो सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वस्थ लोग सुरक्षित हैं, अचानक बदलाव किसी को भी प्रभावित कर सकता है.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित और तैयार?

अगर आप ऊंचाई वाले इलाके में जा रहे हैं, तो धीरे-धीरे चढ़ाई करें ताकि शरीर को एडजस्ट होने का समय मिले. ज्यादा पानी पिएं और शुरुआती दिनों में ज्यादा मेहनत से बचें. वहीं प्रदूषित शहरों में एयर क्वालिटी चेक करें, भीड़भाड़ वाले समय में बाहर निकलने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें. साथ ही, अपने शरीर के संकेतों को समझना बेहद जरूरी है. ऑक्सीजन टाइम्स के सीईओ और को-फाउंडर प्रणव कैस्था का कहना है कि आजकल ट्रैवलर्स के बीच पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ये छोटे और हल्के डिवाइस होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं. खासकर पहाड़ों या प्रदूषित शहरों में यह आपकी एनर्जी बनाए रखने, बेहतर नींद लेने और एक्टिव रहने में मदद करता है. यह पारंपरिक सिलेंडर की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक और ट्रैवल-फ्रेंडली होता है.

यह भी पढ़ें: लोग कहते हैं 'भूतनी', पर खुद को कहती है 'क्वीन'! दुनिया के सबसे बड़े गालों वाली महिला 9 साल पहले दिखती थी अप्सरा जैसी

कैसे करें ट्रैवल की प्लानिंग?

ट्रैवल का असली मकसद आनंद और अनुभव होता है, न कि थकान और परेशानी. अगर आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग में ऑक्सीजन को शामिल करते हैं, तो आप न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि अपनी यात्रा को पूरी तरह एंजॉय भी कर पाएंगे. छोटी-छोटी सावधानियां आपकी पूरी ट्रिप को बेहतर बना सकती हैं, इसलिए अगली बार ट्रिप प्लान करते समय हवा की क्वालिटी को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी डेस्टिनेशन को देते हैं.