Gen-Z क्यों कर रहा है इस खतरनाक ट्रैवल ट्रेंड को फॉलो? एडवेंचर से भी बड़ी है वजह

Wild Swimming Trend: अगर आप भी स्विमिंग के शौकीन हैं तो आप एक नए ट्रेंड के बारे में तो जरूर जानते होंगे. ये ट्रेंड वाइल्ड स्विमिंग का है, जो लोगों को खूब अट्रैक्ट कर रहा है. इस ट्रेंड के चलते अब Gen-Z भी खूब इंजॉय कर रहे हैं. इसमें लोग पूल की जगह  नदियों, झीलों, झरनों या समुद्र जैसे नेचुरल वॉटर सोर्सेज में तैरते हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:01 PM IST
Wild Swimming Locations: स्विमिंग अब सिर्फ चार दीवारी वाले पूल तक सीमित नहीं रही. ट्रैवल की दुनिया में एक नया वेलनेस ट्रेंड तेजी से Gen-Z को पसंद रहा है, जिसे 'वाइल्ड स्विमिंग' कहते हैं. इसका मतलब है नदियों, झीलों, झरनों या समुद्र जैसे नेचुरल वॉटर सोर्सेज में तैरने का अनुभव लेना. यह ट्रेंड न केवल एडवेंचर के शौकीनों को अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि हेल्थ और मेंटल पीस के लिए भी एक नया रास्ता बन गया है.पहले जो स्विमिंग सिर्फ एक सामान्य एक्टिविटी थी, वह कोविड लॉकडाउन के बाद वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़े वेलनेस मंत्र के रूप में सामने आई है और अब यह लग्जरी टूरिज्म का हिस्सा बन चुकी है. यह ट्रेंड फिलहाल Gen-Z को काफी अट्रैक्ट कर रहा है.

क्या है 'वाइल्ड स्विमिंग' और क्यों है यह इतना खास?
वाइल्ड स्विमिंग का मतलब नेचुरल वॉटर सोर्सेज में तैरना है. यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि नेचर से सीधा जुड़ाव महसूस करने का एक तरीका है. 

हेल्थ बेनिफिट्स
माना जाता है कि ठंडे नेचुरल वॉटर सोर्सेज में तैरने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और स्ट्रेस के साथ ही एंजाइटी भी कम होती है.यह मांसपेशियों को तेजी से ठीक करने में मदद करता है.

मानसिक शांति
बहुत से लोग इस अनुभव को दुख, थकान और माइंड क्लटर से बाहर आने का जरिया मानते हैं. पानी में उतरते ही जो शांति मिलती है, वह पूल में नहीं मिल सकती.

लग्जरी होटलों ने क्यों अपनाया यह नया चलन?
जब टूरिस्ट्स सिर्फ आर्टिफिशियल पूल से बोर होने लगे हैं तो लग्जरी होटलों और रिजॉर्ट्स ने इस डिमांड को तुरंत पकड़ लिया है. उन्होंने अब वाइल्ड स्विमिंग को अपनी मुख्य पेशकश का हिस्सा बना लिया है.भारत में भी वेलनेस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ रहा है. यह साफ संकेत देता है कि अब ट्रैवल सिर्फ घूमना-फिरना नहीं, बल्कि माइंड और बॉडी रीसेट करने का मौका बन गया है. यही कारण है कि बड़े होटल्स अब अपने गेस्ट्स को सेफ और शानदार नेचुरल स्विमिंग स्पॉट का एक्सेस दे रहे हैं.

दुनिया भर के सबसे खास वाइल्ड स्विमिंग डेस्टिनेशन
दुनिया भर में कई लग्जरी रिजॉर्ट्स ने इस ट्रेंड को अपनी संपत्ति में शामिल किया है. जहां आप नेचर के साथ लग्जरी फील का अद्भुत कॉम्बिनेशन पा सकते हैं. 

क्रोएशिया का लॉसिंज आइलैंड
यहां प्राइवेट विला से निकलकर सीधे फिरोजी रंग के शांत खाड़ी के पानी में छलांग लगाई जा सकती है.

श्रीलंका का केप वेलिगामा
एक शानदार क्लिफटॉप पर बना यह रिजॉर्ट सीधे एक सेफ समुद्री बे तक पहुंच प्रदान करता है.

इंडोनेशिया का आयाना कोमोडो बीच
यहां का समुद्र और आस-पास का नेशनल पार्क इस स्विमिंग को एक एडवेंचर के लेवल तक ले जाता है.

स्विट्जरलैंड की काउमासी झील
इसका क्रिस्टल क्लियर पानी गर्मियों में स्विमिंग लवर्स की पहली पसंद है, जहां झील के किनारे सनबाथ लेना भी सुकून देता है.

स्पेन का सिक्स सेंस इबीजा
यहां न केवल वाइल्ड स्विमिंग मिलती है, बल्कि मरीन लाइफ कंज़र्वेशन का अनुभव और अंडरवॉटर फोटोशूट का भी मौका मिलता है.

