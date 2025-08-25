क्या 2050 तक समुद्र में समा जाएगा भारत का ये खूबसूरत शहर? ये सिटी भी शामिल, रिपोर्ट्स ने बढ़ाई सबकी टेंशन
Advertisement
trendingNow12895613
Hindi Newsट्रैवल

क्या 2050 तक समुद्र में समा जाएगा भारत का ये खूबसूरत शहर? ये सिटी भी शामिल, रिपोर्ट्स ने बढ़ाई सबकी टेंशन

क्या आपको पता है कि दुनिया के कई बड़े-बड़े शहर धीरे-धीरे पानी में डूब रहे हैं? दरअसल यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच है. जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के इन शहरों के डूबने का खतरा बढ़ गया है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या 2050 तक समुद्र में समा जाएगा भारत का ये खूबसूरत शहर? ये सिटी भी शामिल, रिपोर्ट्स ने बढ़ाई सबकी टेंशन

Cities Of World Drowning: दुनियाभर में कुछ शहर डूबने की कगार पर हैं. बता दें कि धरती पर पानी भारी मात्रा में है. यहां कई सारे शहर ऐसे हैं, जो पानी के किनारे बसे हुए हैं. ऐसे में कई शहरों पर पानी में डूबने का खतरा सता रहा है. भारत का भी एक ऐसा शहर है, जिसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बढ़ते पानी के स्तर से यह शहर भी डूबने की कगार पर है. नई रिपोर्ट्स ने भारतीयों की टेंशन काफी बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स का कहना है कि समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है और जमीन भी धंस रही है, जिसकी वजह से ये शहर खतरे में आ गए हैं. जहां 2050 और 2100 तक कुछ शहर पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे. 

इटली का वेनिस
इटली का वेनिस जबरदस्त शहर है, लेकिन यह अब डूबने की कगार पर आ रहा है. यह पानी पर बसा है. ये शहर हर साल बाढ़ से जूझता है और अब तो यहां का पानी और भी बढ़ने लगा है. इसलिए इसके डूबने का खतरा काफी बढ़ गया है. 

थाईलैंड का बैंकॉक
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी उन शहरों में शामिल है, जो डूबने की कगार पर है. यह हर साल 2-3 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से यह शहर डूब सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी
ये शहर दलदली जमीन पर बना है और इसकी ऊंचाई भी कम है. इसलिए डर है कि 2030 तक ये शहर पानी में समा सकता है. 

नीदरलैंड्स के शहर
एम्स्टर्डम और रॉटरडम जैसे शहर समुद्र के काफी करीब हैं, इसलिए बढ़ते पानी के साथ ये भी खतरे में हैं.

अमेरिका का न्यू ऑरलियन्स
यह शहर भी बहुत सारी नहरों के पास बसा है, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ने पर इसके भी डूबने का खतरा बना हुआ है.

इराक का बसरा
यह शहर अल-अरब नदी के पास बसा है और समुद्र का पानी बढ़ने पर इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां आस-पास का इलाका भी काफी दलदली है. 

कोलकाता का खतरा
भारत का कोलकाता हुगली नदी के पास बसा है. ये शहर भी काफी खतरे में है. बाढ़ तो यहां अक्सर आती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का पानी बढ़ने से ये शहर और भी ज्यादा खतरे में है. अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लाखों लोगों की जिंदगी और कोलकाता की पहचान पर भी खतरा आ जाएगा.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Cities Of World Drowningtravel

Trending news

'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
Integrated Air Defense Weapon System
भारत को अगले साल मिल सकता है अचूक सुरक्षा कवच, ट्रायल में एक साथ भेद दिए 3 टारगेट
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
;