क्या 2050 तक समुद्र में समा जाएगा भारत का ये खूबसूरत शहर? ये सिटी भी शामिल, रिपोर्ट्स ने बढ़ाई सबकी टेंशन

Cities Of World Drowning: दुनियाभर में कुछ शहर डूबने की कगार पर हैं. बता दें कि धरती पर पानी भारी मात्रा में है. यहां कई सारे शहर ऐसे हैं, जो पानी के किनारे बसे हुए हैं. ऐसे में कई शहरों पर पानी में डूबने का खतरा सता रहा है. भारत का भी एक ऐसा शहर है, जिसको लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बढ़ते पानी के स्तर से यह शहर भी डूबने की कगार पर है. नई रिपोर्ट्स ने भारतीयों की टेंशन काफी बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स का कहना है कि समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है और जमीन भी धंस रही है, जिसकी वजह से ये शहर खतरे में आ गए हैं. जहां 2050 और 2100 तक कुछ शहर पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे.

इटली का वेनिस

इटली का वेनिस जबरदस्त शहर है, लेकिन यह अब डूबने की कगार पर आ रहा है. यह पानी पर बसा है. ये शहर हर साल बाढ़ से जूझता है और अब तो यहां का पानी और भी बढ़ने लगा है. इसलिए इसके डूबने का खतरा काफी बढ़ गया है.

थाईलैंड का बैंकॉक

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक भी उन शहरों में शामिल है, जो डूबने की कगार पर है. यह हर साल 2-3 सेंटीमीटर नीचे धंस रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से यह शहर डूब सकता है.

वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी

ये शहर दलदली जमीन पर बना है और इसकी ऊंचाई भी कम है. इसलिए डर है कि 2030 तक ये शहर पानी में समा सकता है.

नीदरलैंड्स के शहर

एम्स्टर्डम और रॉटरडम जैसे शहर समुद्र के काफी करीब हैं, इसलिए बढ़ते पानी के साथ ये भी खतरे में हैं.

अमेरिका का न्यू ऑरलियन्स

यह शहर भी बहुत सारी नहरों के पास बसा है, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ने पर इसके भी डूबने का खतरा बना हुआ है.

इराक का बसरा

यह शहर अल-अरब नदी के पास बसा है और समुद्र का पानी बढ़ने पर इसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां आस-पास का इलाका भी काफी दलदली है.

कोलकाता का खतरा

भारत का कोलकाता हुगली नदी के पास बसा है. ये शहर भी काफी खतरे में है. बाढ़ तो यहां अक्सर आती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का पानी बढ़ने से ये शहर और भी ज्यादा खतरे में है. अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लाखों लोगों की जिंदगी और कोलकाता की पहचान पर भी खतरा आ जाएगा.