Wish Fulfilling Lake: सिक्किम की वो 'जादुई झील', जहां इच्छाएं मांगने पर हो जाती हैं पूरी!

Sikkim Wish Fulfilling Lake: क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कोई ऐसी जगह हो सकती है, जहां आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए? अगर आप बरसात के मौसम में किसी जन्नत जैसी जगह की तलाश में हैं तो सिक्किम की खूबसूरत वादियों में बसी एक झील आपका इंतजार कर रही है. इसे खेचोपलरी झील कहा जाता है, लेकिन लोग इसे प्यार से 'विश फुलिंग लेक' यानी इच्छाएं पूरी करने वाली जादुई झील कहते हैं. इस झील को लेकर वैसे तो लोगों का काफी कुछ कहना है, लेकिन इसकी इच्छाओं को पूरी करने वाली चर्चा काफी है. यह झील काफी आकर्षक भी है तो घूमने का मजा भी दोगुना हो जाएगा.

झील क्यों है इतनी खास?

यह झील सिर्फ अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसके साथ एक गहरा रहस्य और आस्था भी जुड़ी हुई है. मान्यता है कि अगर कोई यहां सच्चे दिल से कोई मुराद मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है. यही वजह है कि इसे देखने और अपनी इच्छाएं मांगने के लिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं.यह जगह इतनी शांत और हरी-भरी है कि ऐसा लगता है जैसे मानो आप किसी पेंटिंग के बीच में आ गए हों. झील के आस-पास का काफी आध्यात्मिक माहौल भी है. इसे देखने के लिए आपको जंगल जैसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी नेचुरल ब्यूटी आपके सफर को और भी यादगार बना देती है. इतना ही नहीं झील के पास एक दुपुकनी गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां कभी भगवान शिव ने तपस्या की थी.

घूमने का सही समय और कैसे पहुंचें?

इस जादुई झील के नजारों को देखने का सबसे अच्छा समय मॉनसून होता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है. यहां के नजारों में गजब की खूबसूरती नजर आती है.

कैसे पहुंचें?

सबसे पहले आप अपने शहर से फ्लाइट या ट्रेन से गंगटोक के नजदीकी स्टेशन (गंगटोक हवाई अड्डा या नया बाजार रेलवे स्टेशन) तक पहुंचें. इसके बाद स्टेशन या एयरपोर्ट से आप टैक्सी या लोकल बस लेकर खेचोपलरी गांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. Zee News Hinid इसकी पुष्टि नहीं करता है.