/5-स्टार होटल का गंदा सच: तौलिए से साफ किया टॉयलेट सीट, महिला ने खोली लग्जरी होटलों की पोल

Five Star Hotel Hygiene Scam: सोशल मीडिया पर अर्पिता नाम की एक महिला के खुलासे ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है. होटलों में काम कर चुकी इस महिला ने दावा किया है कि भारत के बड़े-बड़े आलीशान होटलों में साफ-सफाई के नाम पर बड़ा खेल होता है. यहां इस्तेमाल किए गए नहाने के तौलिए से कमोड साफ किया जाता है और फर्श पर गिरे खाने को दोबारा बुफे में सजा दिया जाता है.
एचटी में छपी खबर के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अर्पिता नाम की एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने तीन ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए. अर्पिता का कहना है कि उन्होंने खुद भारत के कई टॉप और नामी होटलों में काम किया है, इसलिए वह सुरक्षा कारणों से उनका नाम नहीं ले सकतीं. लेकिन उन्होंने जो देखा, उसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंची हैं कि भारत के 5-स्टार होटल सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम यानी धोखा हैं.
नहाने के तौलिए से टॉयलेट की सफाई
अर्पिता ने जो पहला वाकया बताया, वह बेहद घिनौना है. उन्होंने दावा किया कि एक बार उन्होंने हाउसकीपिंग स्टाफ के एक कर्मचारी को मेहमान के कमरे से इस्तेमाल किया हुआ तौलिया उठाते देखा. उस कर्मचारी ने उसी नहाने वाले तौलिए से टॉयलेट सीट को रगड़कर साफ किया और फिर उसे लॉन्ड्री में धोने के लिए भेज दिया. अर्पिता ने लोगों को सलाह दी है कि वे जब भी किसी बड़े होटल में जाएं, तो अपना तौलिया हमेशा साथ लेकर जाएं.
गंदे बर्तनों का खेल
दूसरी बड़ी लापरवाही बर्तनों को धोने को लेकर सामने आई है. अर्पिता के मुताबिक इन बड़े होटलों के डिशवॉशर बेहद गंदे होते हैं. उन्होंने एक बार देखा कि मशीन से धुलकर बाहर आई कुछ प्लेटों पर खाना, पत्तियां और दूसरी गंदगी अभी भी चिपकी हुई थी. कर्मचारी ने उन प्लेटों को दोबारा धोने के बजाय सिर्फ एक गंदे कपड़े से पोंछा और सीधे मेहमानों के इस्तेमाल के लिए काउंटर पर सजा दिया.
फर्श पर गिरे आलू का मैश्ड पोटैटो
तीसरी और सबसे खतरनाक बात होटलों के किचन से जुड़ी है. अर्पिता ने बताया कि एक शेफ खाना बनाते समय उबले हुए आलुओं को गलती से किचन के गंदे फर्श पर गिरा बैठा. उसने उन आलुओं को फेंकने के बजाय वापस ट्रे में रख लिया. बाद में उन्हीं गंदे आलुओं को मैश करके बुफे में मेहमानों के सामने परोस दिया गया, जिसे लोगों ने बड़े चाव से खाया.
लोगों ने शेयर किए अपने खौफनाक अनुभव
इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट बॉक्स में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई ऐसे लोगों ने कमेंट किए जो खुद होटलों में काम कर चुके हैं. मेलबर्न के एक पूर्व होटल कर्मचारी ने लिखा कि हाउसकीपिंग में सचमुच ऐसा ही होता है. वहीं एक अन्य यूजर ने बताया कि उसने एक इंटरनेशनल होटल चेन के किचन में काम किया है, जहां किचन में बड़े-बड़े चूहे घूमते थे और बिना ग्लव्स पहने कोहनी तक हाथ डूबाकर केक का बैटर तैयार किया जाता था.