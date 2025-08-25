न कोई दोस्त, न कोई प्लान! चंडीगढ़ से सोलो ट्रिप पर निकली महिला, स्कूटी से घूम रही पूरा देश

Woman Solo Trip: घूमने का मन हो तो न तो प्लान बन ही जाता है. फिर आपको न दोस्तों को मनाने की जरूरत होती है और न ही किसी खास इंतजाम की. दरअसल घूमने के शौकीन लोग तो तुरंत अपना बैग उठाकर निकल पड़ते हैं. फिर रास्ते ही उनके दोस्त बन जाते हैं और हवाएं ही उनकी हर तरह की साथी बन जाती हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला स्कूटी से ही अकेले घूमने निकल पड़ी है. वीडियो में महिला ने बताया कि उसने कैसे ट्रिप शुरू की और अब वो कहां घूमने जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग महिला के घूमने के शौक की भी तारीफ करते दिख रहे हैं.

स्कूटी लेकर निकल पड़ी महिला

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला कहीं घूमने जा रही है. इस दौरान एक शख्स ने महिला से पूछा कि वह कहां जा रही हैं. महिला ने बताया कि वह चंडीगढ़ से हैं और कई जगहों पर घूम चुकी हैं. दरअसल महिला के पास एक स्कूटी थी और उससे वह मनाली सहित कई जगहों पर विजिट कर चुकी हैं. इसके बाद उनका प्लान श्रीनगर और लद्धाख जाने का है. इसके बाद महिला अपने घर वापस जाएगी. यानी की महिला फिर चंडीगढ़ लौट जाएगी. सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि महिला अकेले ही स्कूटी लेकर सब जगह घूमने निकल पड़ी. यह दिखाता है कि अगर आपको घूमना है तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि क्या सुविधाएं हैं और घूमने के लिए दोस्त साथ जा रहे हैं या नहीं.

लोगों ने की महिला के जज्बे की तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग महिला के जज्बे और हिम्मत की भी तारीफ करते दिख रहे हैं. जहां वीडियो को delhiitekishore नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को लाखों लोगों ने लाइक किया है. एक शख्स ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- सबसे अच्छी बात? कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई वीडियो ब्लॉग नहीं, कोई कॉन्टेंट नहीं - केवल वह और उसका स्कूटर, एक सोलफुल और प्योर राइड. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- आंटी जी, फुल ऑन रॉकिंग. हिम्मत और जज्बा देखने लायक है. एक अन्य यूजर ने लिखा- एक इंडियन मां को अपने दम पर दुनिया एक्प्लोर करते देखते हुए बहुत खुशी हुई. वे इसकी हकदार हैं.