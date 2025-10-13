Advertisement
'जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी', लेकिन सोलो ट्रेवल से पहले इन 3 बातों का जरूर रखना ध्यान

Solo Traveler Tips: आज कल महिलाओं में सोलो ट्रैवल का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन सोलो ट्रैवलिंग महिलाओं के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को सोलो ट्रैवलिंग से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:03 PM IST
Female Solo Traveler Checklist: आजकल की महिलाएं कॉन्फिडेंट हो रही है और जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हैं. ऐसे में सोलो ट्रैवल यानी अकेले यात्रा करना महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अनुसव बन सकता है. लेकिन कई बार सुरक्षा के नजरिए से ये महिलाओं के लिए सेफ नहीं होता है. ऐसे में अगर आप अपने ट्रिप को सेफ, आरामदायक और यादगार बनाना चाहती हैं, तो कुछ जरूरी तैयारियां करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन आसान और असरदार चेकलिस्ट के साथ, हर महिला अपने ट्रैवल को अच्छा बना सकती है. 

 

फुल प्लानिंग
अगर आप अकेले यात्रा कर रही हैं, तो पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेना बेहद जरूरी है. सबसे पहले ये तय कर लें कि आप कहां जाना चाहती हैं और वहां कैसे जाएंगी. होटल या होस्टल की बुकिंग सेफ्टी को देखते हुए पहले ही कर लें. इसके बाद गुगल मैप और ट्रैवल ऐप्स की मदद से रूट और लोकल ट्रांसपोर्ट की जानकारी जरूर लें. इसके साथ-साथ ट्रिप इटिनरेरी को अच्छे से पहले ही समझ लें.

सुरक्षा का खास ध्यान रखें
यात्रा में सुरक्षा का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में अपने साथ पेपर स्प्रे, पर्सनल सेफ्टी अलार्म, पावरबैंक और एक छोटा टॉर्च जरूर रखें. इसके साथ-साथ पहचान पत्र, टिकट्स, होटल बुकिंग की कॉपी और मेडिकल इंश्योरेंस की कॉपी जैसे जरूरी पेपर फोल्डर में रखें और उनकी स्कैन कॉपी ईमेल में सेव करें. 

 

हल्का लेकिन सारी चीजें पैक करें
ट्रेवल के लिए हल्की पैकिंग करना ज्यादा बेहतर होती है. लेकिन याद रखें कि सारे जरूरी सामान जरूर पैक करें. कपड़े मौसम और जगह के अनुसार चुनें. इसके साथ-साथ जूते, एक स्टोल या दुपट्टा, सनस्क्रीन, सनग्लासेज, फर्स्ट एड बॉक्स, सैनिटरी पैड्स और जरूरी दवाइयां जरूर रखें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

