2026 में पैदल चलकर घूमने के लिए दुनिया के 5 सबसे शानदार शहर, जहां हर कदम पर मिलेगा नया एक्सपीरियंस और...

2026 में ट्रैवलर्स पैदल घूमने वाले शहरों को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि हर गली, बाजार और लोकल जीवन महसूस किया जा सके. कोर्डोबा, नागासाकी, हिरोशिमा, रेज्जियो कैलाब्रिया और मोंटे कार्लो जैसे शहर पैदल एक्सप्लोर करने के लिए बेहतरीन हैं, जहां कम दूरी और सुंदर रास्तों के साथ एक यादगार अनुभव मिलता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:58 AM IST
अब ट्रैवल सिर्फ दर्शनीय स्थलों की लिस्ट पूरी करने तक सीमित नहीं रहा. 2026 में घूमने वाले लोग ऐसे शहर ढूंढ रहे हैं, जहां वे धीरे-धीरे चलकर जगह को महसूस कर सकें. पैदल घूमना न सिर्फ जेब पर हल्का पड़ता है, बल्कि शहर की असली धड़कन भी दिखाता है. गलियां, बाजार, कैफे और लोकल लोग सब कुछ करीब से जानने का मौका मिलता है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैवल इंडेक्स में दुनियाभर के कई शहरों का विश्लेषण किया गया. इसमें दूरी, सुरक्षा, हवा की गुणवत्ता, ढलान और वॉकिंग ट्रेल्स जैसे पैमानों को देखा गया. नतीजे में सामने आए पांच ऐसे शहर, जहां पैदल चलना ही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बन जाता है.

 इतिहास और गलियों का खूबसूरत मेल

यह शहर अपनी कॉम्पैक्ट बनावट और ऐतिहासिक विरासत के कारण वॉकिंग के लिए बेहतरीन माना गया. यहां का पुराना इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद आसान है. संकरी गलियां, पत्थर की सड़कें और ऐतिहासिक इमारतें पैदल घूमने को यादगार बना देती हैं. बड़े दर्शनीय स्थल एक-दूसरे से ज्यादा दूर नहीं हैं और औसतन आधे घंटे से भी कम समय में मुख्य जगहें देखी जा सकती हैं. शहर में कई वॉकिंग ट्रेल्स हैं, जो छिपे हुए कोनों, छोटे कैफे और लोकल बाजारों तक ले जाते हैं.

 प्रकृति, इतिहास और आरामदायक चाल

यह शहर प्राकृतिक बंदरगाहों और गहरे ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है हल्की ढलान और साफ-सुथरी सड़कें, जो पैदल घूमने को आसान बनाती हैं. यहां दूरी कम है, जिससे बिना थके कई जगहें देखी जा सकती हैं. सुरक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है, इसलिए घूमते वक्त चिंता नहीं रहती. पैदल चलते हुए शहर का इतिहास, स्मारक और लोकल लाइफ एक साथ दिखती है. जो लोग शांति के साथ शहर को महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह 2026 में खास पसंद बन सकती है.

 शांति, स्मृति और पैदल सफर

यह शहर अपने इतिहास के साथ-साथ सुव्यवस्थित प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है. यहां का सिटी सेंटर पैदल घूमने के लिहाज से बेहद अनुकूल है. ज्यादातर प्रमुख स्थल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगभग 40 मिनट की वॉक में कई अहम जगहें देखी जा सकती हैं. पार्क, संग्रहालय और स्मारक पास-पास बने हुए हैं, जिससे घूमना आसान हो जाता है. पैदल चलते हुए यहां की लोकल फूड स्ट्रीट्स भी ध्यान खींचती हैं. यह शहर उन यात्रियों के लिए है, जो सोचने, समझने और महसूस करने वाला ट्रैवल पसंद करते हैं.

रेज्जियो कैलाब्रिया और मोंटे कार्लो

समुद्र किनारे बसा रेज्जियो कैलाब्रिया पैदल घूमने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं. यहां वॉटरफ्रंट, म्यूजियम और कला स्थलों के बीच की दूरी बेहद कम है, जिसे कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर मोंटे कार्लो भले ही लग्ज़री और ग्लैमर के लिए जाना जाता हो, लेकिन इसका आकार इतना छोटा है कि पूरा शहर पैदल घूमा जा सकता है. थोड़ी चढ़ाई जरूर है, लेकिन नजारों और खूबसूरत रास्तों के कारण चलना खुद में एक अनुभव बन जाता है. 2026 में ये दोनों शहर वॉकिंग ट्रैवल के बड़े नाम हैं.

