दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर! 12000 ft की ऊंचाई, हर कोई नहीं कर पाता दर्शन, जानें कहां है ये

Highest Krishna Temple: अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और नेचर लवर भी हैं या आपको भी प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर Yulla Kanda के बारे में बता रहे हैं. ये मंदिर एक शांत क्षील के किनारे स्थित है जो आस्था और नेचर को अनूठा संगम है. ये मंदिर पारंपरिक वास्तुकला शैली से निर्मित है.

कितनी ऊंचाई पर स्थित?

हिमाचल प्रदेश की वादियो में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित युल्ला कांडा मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 13000 हजार फीट है. यहां तेज बर्फ बारी और लगातार खराब मौसम के चलते मंदिर तक जाने वाले मार्ग काफी कठिन हो जाते हैं. ऐसे भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है. अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और नेचर को पसंद करते हैं तो ये खूबसूरती से घिरा मंदिर आपके लिए सुकून का मार्ग हो सकता है. ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है.

क्या है मान्यता?

इस युल्ला कांडा मंदिर के पीछे क्या मान्यता है.सदियों से इस मंदिर के बारे में भक्तों का मानना है कि यहां पर भगवान टोपी वाले भक्तों का भाग्य तय करते हैं. जन्माष्टमी वाले दिन यहां भक्त पहुंचते हैं और खूबसूरत क्षील में टोपी को उल्टी करके डालते हैं. ऐसे में जिस भक्त की टोपी बिना डूबे तैरते हुए दूसरी ओर पहुंच जाती है तो समझो उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी. जिन लोगों की टोपी तैरकर क्षील पार कर लेती है उनके लिए माना जाता है कि आने वाला साल खुशियों से भरा होगा और रुके हुए काम भी बन जाएंगे. लेकिन अगर इस दौरान भक्तों की टोपी पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि अगले साल कई तरह के कष्ट का सामना करना पड़ेगा. यहा किन्नौर और आसपास के कई जिलों से भक्त अपना भाग्य आजमाने आते हैं. ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इस क्षील की परिक्रमा करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं.

कब जाएं घूमने?

अगर आप गर्मियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मई और जून के महीने में यहां आपको खूबसूरत घास के हरे भरे मैदान मिलेंगे और साथ ही मौसम भी सुहावना मिलेगा. जुलाई से सितंबर के बीच जाएंगे तो आपको हल्की बारिश के साथ हरियाली में भी निखार मिलेगा. अक्टूबर के महीने में जाने पर आपको बर्फबारी के साथ नीला साफ आसमान और ताजी हवा का आनंद मिलेगा. नवंबर से अप्रैल तक 'युल्ला कांडा मंदिर' बर्फबारी के चलते बंद रहता है.

