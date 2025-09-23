हवाई जहाज का सफर है या महंगा शौक? ये हैं दुनिया के सबसे महंगे हवाई सफर वाले 5 देश, टिकट की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Most Expensive Flight Ticket: क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां फ्लाइट से सफर करना इतना महंगा है कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं? अगर आप साल में सिर्फ 3-4 बार ही फ्लाइट लेते हैं तो उसका किराया आपकी जेब को खाली कर सकता है. हवाई यात्रा की यह महंगी दुनिया लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्यों है? फ्लाइट की टिकट की कीमतें सिर्फ दूरी पर ही निर्भर नहीं करतीं, बल्कि इसके कुछ और भी कारण हैं. इसमें कंपनियों के बीच मुकाबला, यात्रियों की मांग और मौसम भी प्रमुख हैं. अगर आप इन चीजों को समझ लें तो आप अपनी यात्रा को और भी स्मार्ट तरीके से प्लान कर सकते हैं और जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम कर सकते हैं. आइए जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे हवाई यात्रा वाले देश कौन से हैं?

75 देशों की स्टडी

दुनिया के सबसे महंगे हवाई यात्रा वाले देशों को लेकर Kiwi.com की एक स्टडी सामने आई है, जिसे वर्ल्ड एटलस ने भी छापा है. इस लिस्ट में 75 सबसे ज्यादा बिजी देशों में फ्लाइट टिकट की कीमतों में तुलना की. जहां इस रिपोर्ट में 60 मील (लगभग 96 किलोमीटर) की दूरी के हिसाब से हवाई किराए का औसत खर्च निकाला गया है.

यूएई में फ्लाइट का किराया

इस लिस्ट में सबसे ऊपर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) है. यहां 96 किलोमीटर की दूरी के लिए औसत खर्च $105.71 (लगभग 8,800 रुपये) है. इतना पैसा खर्च करने के बाद तो ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ महंगा सामान को नहीं खरीद रहे हैं.

फिनलैंड और कतर में फ्लाइट का किराया

वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम फिनलैंड का है, जहां औसत खर्च $50.98 (लगभग 4,250 रुपये) है. इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर कतर है, जहां का औसत खर्च $50.37 (लगभग 4,200 रुपये) है.

इसके बाद नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा और बेल्जियम जैसे देशों में भी हवाई ट्रैवल काफी महंगा है. नीदरलैंड्स में $42.35 (लगभग 3,500 रुपये), जापान में $41.48 (लगभग 3,400 रुपये), कनाडा में $38.71 (लगभग 3,200 रुपये) और बेल्जियम में $38.07 (लगभग 3,150 रुपये) का औसत खर्च आता है.

इतनी महंगी क्यों है टिकट

आखिर हवाई टिकट इतनी महंगी क्यों होती है? इसकी वजहें भी सीधी-सीधी हैं. एविएशन प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, हवाई टिकट की कीमतें तीन चीजों पर निर्भर करती हैं. उनमें एयरलाइन कंपनियों के बीच मुकाबला, यात्रियों की मांग और मौसम प्रमुख है. जब छुट्टियों का मौसम होता है या किसी खास रूट पर बहुत ज्यादा यात्री होते हैं, तो टिकट के दाम बढ़ जाते हैं. वहीं अगर किसी रूट पर सिर्फ एक ही एयरलाइन कंपनी है तो भी किराया ज्यादा होता है. क्योंकि यहां कोई मुकाबला नहीं होता.