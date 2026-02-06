अब इटली जाने की जरूरत नहीं! यहां मिल रहा दुनिया के सबसे महंगे शेफ का खाना, वो स्वाद जो रूह को कर दे खुश

Italian Food In India: इस फरवरी मशहूर इटालियन रेस्टोरेंट सोरेंटो एक खास क्यूलिनरी अनुभव की मेजबानी कर रहे है. 4 से 10 फरवरी 2026 तक मिशेलिन-ट्रेंड शेफ सिमोन सिप्रियानी का एक्सक्लूसिव पॉप-अप चलेगा, जिसमें इटली के पारंपरिक स्वाद और आधुनिक तकनीक का अनोखा कॉम्बो देखने को मिलेगा. यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि इटालियन कल्चर, टिकाऊ सोच और प्रीमियम डाइनिंग का पूरा अनुभव होगा.

सोरेंटो क्यों खास है?

सोरेंटो पहले से ही शांगरी-ला एरोस का अवॉर्ड-विनिंग इटालियन रेस्टोरेंट है, जिसे ओस्पितालिता इटालियाना से गोल्डन क्यू सम्मान मिल चुका है. यहां की आर्टिसनल पास्ता, नेपोलिटन स्पेशलिटी और स्लो-कुक्ड फैमिली-स्टाइल डिशेज दिल्ली के फूड लवर्स में बेहद लोकप्रिय हैं. इस एक हफ्ते के लिए यह रेस्टोरेंट शेफ सिमोन की इनोवेटिव लेकिन संतुलित इटालियन कुकिंग का मंच बन जाएगा.



शेफ सिमोन कौन हैं?

इटली के लिवोर्नो शहर में जन्मे सिमोन सिप्रियानी रेस्टोरेंट चलाने वाले परिवार में पले-बढ़े हैं. उन्होंने यूरोप के कुछ सबसे पॉपुलर किचन में ट्रेनिंग ली है और मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट्स में काम किया है. फूड एंड वाइन मैगजीन ने उन्हें इटली के 35 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली शेफ्स में गिना है, जो उनकी काबिलियत और पहचान को दर्शाता है.

उनका अनुभव कितना बड़ा है?

2004 से 2010 के बीच शेफ सिमोन ने दो-स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट अर्नाल्फो और कैसल मोनास्टेरो जैसे पॉपुलर किचन में काम किया है. उन्होंने गॉर्डन रैम्जे जैसे दिग्गज शेफ की कंसल्टेंसी में भी काम किया, जिससे उनकी टेक्नीक और निखरी. आज वह प्राइवेट इवेंट्स और कंसल्टिंग पर फोकस करते हैं और हमेशा ऑर्गेनिक, लोकल और टिकाऊ सामग्री के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं.

मेन्यू में क्या मिलेगा?

इस पॉप-अप के लिए तैयार किया गया सेट मेन्यू शेफ सिमोन की मॉडर्न इटालियन सोच को दिखाता है. शांगरी-ला एरोस नई दिल्ली का में बीटरूट और मशरूम टार्टारे, फिश एंड पास्ता सूप विद पार्सले और कैंडिड लेमन, ऑलिव्स और जूनिपर ड्रेसिंग के साथ रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड टाइगर प्रॉन्स और पैशन फ्रूट सॉस के साथ पीनट परफे जैसी खास डिशेज देखने को मिलेगी.

क्या होगा कीमत?

यह खास सेट मेन्यू लंच और डिनर दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा और इसकी कीमत प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये प्लस टैक्स रखी गई है. वाइन पेयरिंग के साथ इसका अनुभव और भी प्रीमियम हो जाता है, जिसकी कीमत 7,500 रुपये प्लस टैक्स है. होटल के जनरल मैनेजर अभिषेक साधू के मुताबिक, यह पॉप-अप सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि इटालियन किचन की आर्ट और क्वालिटी का एक हफ्ते लॉन्ग फेस्टिवल है.