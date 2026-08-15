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दुनिया का सबसे अनोखा समुद्री बीच! जहां दिखती सफेद चट्टानें और कांच जैसा नीला पानी, होता है 'दूसरे ग्रह' जैसा अद्भुत अहसास

Moon-like Beach in World: दुनिया में बहुत सारे बीच हैं, जहां जाकर मन को बहुत खुशी मिलती है. लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे अनोखा समुद्री बीच देखा है. वहां पर सफेद चट्टानें और कांच जैसा नीला पानी नजर आता है. वहां पहुंचकर 'दूसरे ग्रह' जैसा अद्भुत अहसास होता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:03 PM IST
दुनिया का सबसे अनोखा समुद्री बीच! जहां दिखती सफेद चट्टानें और कांच जैसा नीला पानी, होता है 'दूसरे ग्रह' जैसा अद्भुत अहसास

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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