दुनिया का सबसे अनोखा समुद्री बीच! जहां दिखती सफेद चट्टानें और कांच जैसा नीला पानी, होता है 'दूसरे ग्रह' जैसा अद्भुत अहसास

World Most Unique Beach: दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत समुद्री बीच हैं, जहां पर लोग जाकर प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं. लेकिन दुनिया में एक बीच ऐसा भी है. जहां पर जाकर पर्यटकों के मुंह से सहसा निकल पड़ता है, यह तो बिल्कुल चांद जैसा दिखता है. यह केवल उक्ति या उपमा नहीं बल्कि बड़ी सच्चाई है. उस बीच की बनावट कुछ इस तरह की है कि वह चांद के टुकड़े जैसा नजर आता है.
डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीस के एक खूबसूरत यूरोपीय द्वीप पर बसा यह ‘शानदार’ बीच अक्सर दुनिया के सबसे अनोखे बीच के रूप में जाना जाता है. इसके अनोखे बीच के नजारों की तुलना अक्सर चांद से की जाती है. यह बीच यह ब्रिटेन (UK) से महज कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित है.
ग्रीस के खूबसूरत 'मिलोस' द्वीप पर मौजूद यह बीच सफेद रंग की ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, जिन्हें एजियन सागर की लहरों और उत्तरी हवाओं ने तराशकर प्राकृतिक रूप से यह आकार दिया है. इसका नाम ‘सराकिनिको बीच’ (Sarakiniko Beach) है, जो देखने में वाकई बेहद अद्भुत नजर आता है.
इस बीच की अनूठी चट्टानें काफी चिकनी और घुमावदार हैं. इनमें से कई चट्टानों का इस्तेमाल पर्यटक समुद्र के बिल्कुल साफ, नीले-फिरोजी पानी में छलांग लगाने के लिए करते हैं. सराकिनिको बीच पर चट्टानों से कूदना सबसे लोकप्रिय गतिविधि है. इसके अलावा, पर्यटक वहां की प्राकृतिक गुफाओं में तैरने और स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाते हैं.
टूरिस्ट यहां की चिकनी, सफेद चट्टानों पर आराम से लेटकर धूप का आनंद भी लेते हैं. कई लोगों ने इस बीच की बनावट को 'अंतरिक्ष जैसा' बताया है. ऐसे ही एक टूरिस्ट ने अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस में लिखा, 'तैरने, ऊंची-नीची चट्टानों से समुद्र में छलांग लगाने या धूप सेंकने के लिए आपको यहां जरूर आना चाहिए. यह एक बेहतरीन जगह है, जो बिल्कुल चांद जैसी दिखती है.'
एक अन्य पर्यटक ने कमेंट किया, 'शानदार! बिल्कुल अलग ही जगह, मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा था. बहुत ही प्यारा. अफसोस कि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना हम इस रोमांटिक जगह पर बैठकर स्नैक्स खाते और नहाते. ऐसा लगता है मानो हम सफेद पत्थरों वाले किसी चांद के धरातल पर पहुंच गए हों.'
तीसरे व्यक्ति ने लिखा, 'यह जगह देखकर ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों. कितना खूबसूरत और अनोखा बीच है!' वहीं चौथे पर्यटक ने कहा, 'बहुत ही सुंदर बीच और बेहद साफ़ पानी. अपने सफ़ेद पत्थरों की वजह से यह बाकी सभी बीचों से बिल्कुल अलग नज़र आता है... यहां आना पूरी तरह वसूल है.'
इन खूबसूरत नज़ारों के बीच पर्यटकों को पानी की चट्टानों पर मौजूद 'सी एनीमोन' (Sea Anemones) नाम के समुद्री जीव से सावधान रहने की सलाह भी दी जाती है. इसकी वजह ये है कि उस जीव के संपर्क में आने से त्वचा पर दर्दनाक एलर्जी या जलन हो सकती है. इसके बावजूद बीच का नजारा इतना खूबसूरत है कि लोग साफ-पारदर्शी पानी में कूदने और अद्भुत तट के चांद जैसे नज़ारों का दीदार करने से खुद को रोक नहीं पाते.
ग्रीस का सराकिनिको बीच एजियन सागर के साइक्लेड्स द्वीप समूह में स्थित 'मिलोस' द्वीप पर बना है. यह बीच इस द्वीप के मुख्य बंदरगाह शहर 'अदामास' से महज 10 मिनट की दूरी पर है. द्वीप की राजधानी 'प्लाका' से यहां पहुंचने में 10 मिनट और मछली पकड़ने वाले गांव 'पोलोनिया' से लगभग 15 मिनट का समय लगता है.
अब बात करते हैं ग्रीस तक पहुंचने की. आप फ्लाइट पकड़कर सीधे ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच सकते हैं. फिर वहां से मिलोस के लिए 45 मिनट अवधि वाली छोटी सी फ्लाइट ले सकते हैं. आप चाहें तो एथेंस से मिलोस के लिए फेरी नाव भी ले सकते हैं. जिससे जाने पर ढाई घंटे का समय लगता है. हालांकि अक्सर मौसम की खराबी को देखते हुए फ्लाइट पकड़ना ज्यादा सही माना जाता है. अगर आप भी इस शानदार बीच पर जाना चाहते हैं तो अगली छुट्टियों में वहां का प्लान बना सकते हैं.