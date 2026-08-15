दुनिया का सबसे अनोखा समुद्री बीच! जहां दिखती सफेद चट्टानें और कांच जैसा नीला पानी, होता है 'दूसरे ग्रह' जैसा अद्भुत अहसास

अब बात करते हैं ग्रीस तक पहुंचने की. आप फ्लाइट पकड़कर सीधे ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच सकते हैं. फिर वहां से मिलोस के लिए 45 मिनट अवधि वाली छोटी सी फ्लाइट ले सकते हैं. आप चाहें तो एथेंस से मिलोस के लिए फेरी नाव भी ले सकते हैं. जिससे जाने पर ढाई घंटे का समय लगता है. हालांकि अक्सर मौसम की खराबी को देखते हुए फ्लाइट पकड़ना ज्यादा सही माना जाता है. अगर आप भी इस शानदार बीच पर जाना चाहते हैं तो अगली छुट्टियों में वहां का प्लान बना सकते हैं.