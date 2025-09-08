4,857 साल पुराना वो पेड़, जिसने सामने हुआ मिस्र के पिरामिडों और चीन की सभ्यताओं का जन्म! आज भी है जीवित
World's Oldest Tree: दुनिया के सबसे पुराने देशों के बारे में तो शायद आप जानते ही होंगे, लेकिन सबसे पुराने पेड़ के बारे में जानते हैं क्या? दरअसल दुनिया में एक पेड़ ऐसा भी है, जो मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना है. इसने कई मौसमों को देखा है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:27 AM IST
Oldest Tree in the World: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कहां है और वो कितने साल पुराना है? सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जो मिस्र के पिरामिडों से भी पहले का है. इस पेड़ को 'मेथुसेलाह' कहा जाता है. ये पेड़ धरती का एक गहरा और चौंकाने वाला इतिहास है, जिसने कई सभ्यताओं को बनते और मिटते देखा है. वैसे तो यही माना जाता है कि बरगद के पेड़ सबसे पुराने होते हैं, क्योंकि इनकी उम्र सैकड़ों साल होती है. हालांकि इस एक पेड़ ने इस धारणा को भी गलत साबित किया है. 

मेथुसेलाह
यह अनोखा पेड़ अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक जंगल में मौजूद है. इसकी उम्र लगभग 4,857 साल है. यानी जब दुनिया में पिरामिड बन रहे थे और चीन में पुरानी सभ्यताएं शुरू हो रही थीं, तब यह पेड़ पहले से ही धरती पर था. इसकी उम्र इतनी ज्यादा है कि इसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने इसे हमेशा के लिए बनाया हो.

सटीक लोकशन की नहीं दी गई जानकारी
इस पेड़ को किसी तरह का नुकसान न हो, इसलिए इसकी सटीक लोकेशन को गुप्त रखा गया है. सरकार और वैज्ञानिकों ने मिलकर यह तय किया है कि किसी को भी इसकी असली लोकेशन नहीं बताई जाएगी. ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई इसे गलती से काट न दे या इसे नुकसान न पहुंचाए.

चिली का 'अलर्से मिलेनारियो'
वैज्ञानिकों को चिली में एक और पेड़ मिला है, जिसका नाम 'अलर्से मिलेनारियो' है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है. अगर ये बात सच साबित होती है, तो यह मेथुसेलाह का रिकॉर्ड तोड़ देगा. हालांकि, इसकी उम्र का पता कंप्यूटर की मदद से लगाया गया है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं.

ये पेड़ क्यों हैं इतने खास?
इन पेड़ों की उम्र सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है. इनकी छाल में हजारों सालों का मौसम और पर्यावरण का इतिहास छिपा है. हर साल जब ये बढ़ते हैं, तो इनके अंदर एक रिंग बनती है. इन रिंगों को देखकर वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले तापमान कैसा था, बारिश कितनी हुई थी, और यहां तक कि ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं कब हुई थीं. ये जानकारी जलवायु परिवर्तन को समझने और उससे लड़ने में बहुत मदद करती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं.

