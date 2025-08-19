World Photography Day: पिक्चर परफेक्ट व्यू हैं भारत की ये 3 जगहें! किसी पेंटिंग की तरह लगती हैं खूबसूरत

Best Photography place: हर साल फोटोग्राफी देखो मनाया जाता है यह दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो फटॉग्रफर्स है या जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक है ऐसे में अगर आप भी तस्वीर अच्छी खींचते हैं और आपको घूमना पसंद तो आप ऐसी कई जगहों पर जा सकते हैं जो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है और यहां जाना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप शानदार नजारों को तस्वीरों में कैद कर पाएंगे.

कश्मीर

ये जगह भारत का स्वर्ग कहलाती है और यहां के नजारों को देख हर कोई मदहोश हो जाता है, यह जगह फोटोग्राफी का शौक रखने वालों लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, आप यहां पर जाकर बहुत ही शानदार नजारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं. यहां पहुंच कर हरियाली और पहाड़ों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

लोनावला

लोनावाला महाराष्ट्र का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हों. यहां पर फोटोग्राफी करने के लिए आपको बहुत ही शानदार नजारे मिलेंगे, यहां जब सनराइज का समय होता है तो यह आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास कराता है.

लद्दाख

लद्दाख इतनी खूबसूरत जगह है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है, शायद ही कोई इंसान होगा जो लद्दाख ना जाना चाहता हो. यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह बहुत ही लाजवाब साबित हो सकती है. यहां पर आप जब फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा बाहर निकालेंगे तो जिधर नजर जाएगी हर तरफ से ये जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट नजर आएगी.



दार्जिलिंग

इस जगह पर जिधर देखो हर तरफ हरियाली ही नजर आएगी, यहां पर चाय के बागान हैं और टॉय ट्रेन भी दिख जाएगी. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है और आपको यहां जरूर विजिट करना चाहिए.

