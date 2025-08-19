World Photography Day: पिक्चर परफेक्ट व्यू हैं भारत की ये 3 जगहें! किसी पेंटिंग की तरह लगती हैं खूबसूरत
Advertisement
trendingNow12887590
Hindi Newsट्रैवल

World Photography Day: पिक्चर परफेक्ट व्यू हैं भारत की ये 3 जगहें! किसी पेंटिंग की तरह लगती हैं खूबसूरत

World Photography Day: 19 अगस्त को हर साल फोटोग्राफी डे को मनाया जाता है. जो लोग फोटोग्राफी को अपना शौक मानते हैं ये दिन उन लोगों के लिए बहुत खास होता है और यह उनको ही समर्पित होता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Photography Day: पिक्चर परफेक्ट व्यू हैं भारत की ये 3 जगहें! किसी पेंटिंग की तरह लगती हैं खूबसूरत

Best Photography place: हर साल फोटोग्राफी देखो मनाया जाता है यह दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो फटॉग्रफर्स है या जिन्हें फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक है ऐसे में अगर आप भी तस्वीर अच्छी खींचते हैं और आपको घूमना पसंद तो आप ऐसी कई जगहों पर जा सकते हैं जो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है और यहां जाना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप शानदार नजारों को तस्वीरों में कैद कर पाएंगे.

कश्मीर 
ये जगह भारत का स्वर्ग कहलाती है और यहां के नजारों को देख हर कोई मदहोश हो जाता है, यह जगह फोटोग्राफी का शौक रखने वालों लोगों के लिए बहुत ही शानदार है, आप यहां पर जाकर बहुत ही शानदार नजारों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं. यहां पहुंच कर हरियाली और पहाड़ों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे.

लोनावला
लोनावाला महाराष्ट्र का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हों. यहां पर फोटोग्राफी करने के लिए आपको बहुत ही शानदार नजारे मिलेंगे, यहां जब सनराइज का समय होता है तो यह आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास कराता है. 

यह भी पढ़ें: Solo ट्रिप पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो आजादी के साथ आ जाएगी मुसीबत

लद्दाख
लद्दाख इतनी खूबसूरत जगह है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है, शायद ही कोई  इंसान होगा जो लद्दाख ना जाना चाहता हो. यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह बहुत ही लाजवाब साबित हो सकती है. यहां पर आप जब फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा बाहर निकालेंगे तो जिधर नजर जाएगी हर तरफ से ये जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट नजर आएगी.
 
दार्जिलिंग
इस जगह पर जिधर देखो हर तरफ हरियाली ही नजर आएगी, यहां पर चाय के बागान हैं और टॉय ट्रेन भी दिख जाएगी. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है और आपको यहां जरूर विजिट करना चाहिए. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

World Photography Daybest place of India Photography

Trending news

India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;