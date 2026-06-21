भारत की खूबसूरत जगहों में शामिल लेह-लद्दाख अपने शानदार पहाड़ों और अनोखे मौसम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां मौसम कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. सुबह तेज धूप में आपको गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ ही समय बाद ठंडी हवाएं चलने लगती हैं. कई बार अचानक बादल छा जाते हैं और बारिश या बर्फबारी का नजारा भी देखने को मिल सकता है. ऊंचाई और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां प्रकृति हर पल अपना अलग रंग दिखाती है. लद्दाख जाने वाले लोगों के लिए यही बदलता मौसम इस जगह को और भी खास बना देता है.