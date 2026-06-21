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सुबह वसंत, दोपहर में गर्मी और रात को कड़ाके की ठंड! दुनिया की वो जादुई जगहें, जहां 24 घंटे में मिलता है चार मौसम का मजा

Unique Travel Destinations: दुनिया में कुछ ऐसी अनोखी जगहें भी मौजूद हैं, जहां घूमते हुए आपको एक ही दिन में गर्मी, सर्दी, बारिश और बर्फबारी तक का अनुभव मिल सकता है. इन डेस्टिनेशंस की खासियत है कि यहां मौसम कुछ ही घंटों में बदल जाता है. अगर आप एडवेंचर और नेचर लवर हैं, तो ये जगहें आपकी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल हो सकती हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:59 AM IST
सुबह वसंत, दोपहर में गर्मी और रात को कड़ाके की ठंड! दुनिया की वो जादुई जगहें, जहां 24 घंटे में मिलता है चार मौसम का मजा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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