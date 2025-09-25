भारतीयों के लिए इससे सस्ता कुछ नहीं! वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कम बजट में घूमिए बेहद खूबसूरत देश, यहां 1 रुपये है 297 के बराबर
Advertisement
trendingNow12935576
Hindi Newsट्रैवल

भारतीयों के लिए इससे सस्ता कुछ नहीं! वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कम बजट में घूमिए बेहद खूबसूरत देश, यहां 1 रुपये है 297 के बराबर

World Tourism Day 2025: अगर आप कम बजट में विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो एक खूबसूरत देश आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह एक ऐसा देश है, जहां आप बहुत ज्यादा जेब ढीली किए बिना खूब मस्ती कर सकते हैं. वैसे भी वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 पर आप घूमने की सोच रहे होंगे. ऐसे में ये आपके लिए अच्छा मौका भी हो सकता है. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीयों के लिए इससे सस्ता कुछ नहीं! वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कम बजट में घूमिए बेहद खूबसूरत देश, यहां 1 रुपये है 297 के बराबर

Vietnam Travel Plan: वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है. अभी आपके पास इस दिन कहीं घूमने के लिए एक-दो दिन का टाइम भी है. ऐसे में अगर इस दिन को खास बनाने की प्लानिंग में हैं तो आपके लिए कई खूबसूरत जगहें हैं. हालांकि आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी सस्ता है. भारतीयों को अगर सस्ते में विदेश घूमने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है. बता दें कि जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां की करेंसी भी इंडिया के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में आप यहां पैसे की बहुत ज्यादा टेंशन लिए बिना जमकर घूम सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो देश, जहां आप सस्ते में घूमकर  World Tourism Day 2025 को खास बना सकते हैं. 

इतना सस्ता क्यों?
इंडियंस के लिए जिस खूबसूरत देश की हम बात कर रहे हैं, वो वियतनाम है. आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सस्ता क्यों है? दरअसल ये इसलिए सस्ता है, क्योंकि यहां की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कम है. एक भारतीय रुपया लगभग 297 वियतनामी डोंग के बराबर है. इसका मतलब है कि आप थोड़े से पैसों में वहां राजाओं की तरह खर्च कर सकते हैं.

वियतनाम कैसे जाएं?
दिल्ली से वियतनाम की उड़ान में लगभग 5-6 घंटे लगते हैं और फ्लाइट का किराया करीब 12,000 से 15,000 रुपये के बीच हो सकता है. वीजा बनवाने में भी ज्यादा खर्च नहीं होता है. लगभग 2,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एक हफ्ते में कितना खर्च?
अगर आप एक हफ्ते के लिए वियतनाम जाते हैं तो आपका कुल खर्च सिर्फ 7,000 से 15,000 रुपये के बीच हो सकता है. इसमें होटल, खाना-पीना और घूमने-फिरने का खर्च शामिल है. यहां का स्ट्रीट फूड बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ता हैं. आप कम रुपयों में बन्ह मी, सैंडविच या फ़ो नूडल सूप का मजा ले सकते हैं।

घूमने की जगहें
वियतनाम में घूमने के लिए बहुत कुछ है. आप हा लांग बे की खूबसूरत खाड़ी देख सकते हैं और साथ ही होई एन के पुराने शहर में घूम सकते हैं. वहीं हनोई की चहल-पहल वाली सड़कों का आनंद ले सकते हैं और हा गियांग की शानदार नेचुरल ब्यूटी को करीब से देख सकते हैं.

नोट- वियतनाम घूमने के लिए फ्लाइट टिकट, खाने-पीने और रहने के खर्च में परिवर्तन संभव है. ऐसे में वहां के बारे में पूरी जानकारी ऑफिशिल रूप से देखकर ही लें.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

World Tourism Day 2025Vietnam Travel Plantravel

Trending news

वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
;