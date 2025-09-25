भारतीयों के लिए इससे सस्ता कुछ नहीं! वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कम बजट में घूमिए बेहद खूबसूरत देश, यहां 1 रुपये है 297 के बराबर

World Tourism Day 2025: अगर आप कम बजट में विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो एक खूबसूरत देश आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह एक ऐसा देश है, जहां आप बहुत ज्यादा जेब ढीली किए बिना खूब मस्ती कर सकते हैं. वैसे भी वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 पर आप घूमने की सोच रहे होंगे. ऐसे में ये आपके लिए अच्छा मौका भी हो सकता है.
Trending Photos
Vietnam Travel Plan: वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है. अभी आपके पास इस दिन कहीं घूमने के लिए एक-दो दिन का टाइम भी है. ऐसे में अगर इस दिन को खास बनाने की प्लानिंग में हैं तो आपके लिए कई खूबसूरत जगहें हैं. हालांकि आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी सस्ता है. भारतीयों को अगर सस्ते में विदेश घूमने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है. बता दें कि जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां की करेंसी भी इंडिया के मुकाबले काफी कम है. ऐसे में आप यहां पैसे की बहुत ज्यादा टेंशन लिए बिना जमकर घूम सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो देश, जहां आप सस्ते में घूमकर World Tourism Day 2025 को खास बना सकते हैं.
इतना सस्ता क्यों?
इंडियंस के लिए जिस खूबसूरत देश की हम बात कर रहे हैं, वो वियतनाम है. आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सस्ता क्यों है? दरअसल ये इसलिए सस्ता है, क्योंकि यहां की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले काफी कम है. एक भारतीय रुपया लगभग 297 वियतनामी डोंग के बराबर है. इसका मतलब है कि आप थोड़े से पैसों में वहां राजाओं की तरह खर्च कर सकते हैं.
वियतनाम कैसे जाएं?
दिल्ली से वियतनाम की उड़ान में लगभग 5-6 घंटे लगते हैं और फ्लाइट का किराया करीब 12,000 से 15,000 रुपये के बीच हो सकता है. वीजा बनवाने में भी ज्यादा खर्च नहीं होता है. लगभग 2,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा.
एक हफ्ते में कितना खर्च?
अगर आप एक हफ्ते के लिए वियतनाम जाते हैं तो आपका कुल खर्च सिर्फ 7,000 से 15,000 रुपये के बीच हो सकता है. इसमें होटल, खाना-पीना और घूमने-फिरने का खर्च शामिल है. यहां का स्ट्रीट फूड बहुत ही स्वादिष्ट और सस्ता हैं. आप कम रुपयों में बन्ह मी, सैंडविच या फ़ो नूडल सूप का मजा ले सकते हैं।
घूमने की जगहें
वियतनाम में घूमने के लिए बहुत कुछ है. आप हा लांग बे की खूबसूरत खाड़ी देख सकते हैं और साथ ही होई एन के पुराने शहर में घूम सकते हैं. वहीं हनोई की चहल-पहल वाली सड़कों का आनंद ले सकते हैं और हा गियांग की शानदार नेचुरल ब्यूटी को करीब से देख सकते हैं.
नोट- वियतनाम घूमने के लिए फ्लाइट टिकट, खाने-पीने और रहने के खर्च में परिवर्तन संभव है. ऐसे में वहां के बारे में पूरी जानकारी ऑफिशिल रूप से देखकर ही लें.