World Tourism Day 2025: 60 हजार के बजट में घूम सकते हैं ये 5 पॉकेट-फ्रेंडली देश! बस इस तरह करनी होगी स्मार्ट प्लानिंग

Pocket-friendly foreign trip: सबका सपना होता है कि एक बार तो विदेश घूमकर आएं, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट देखते हैं, जेब की तरफ नजर जाती है और फिर मन करता है कि छोड़ो यार, बजट नहीं है. लगता है कि फॉरेन ट्रिप तो सिर्फ पैसे वालों का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपके पास 60,000 रुपये का बजट है तो आप इंडिया के बाहर एक शानदार और यादगार ट्रिप कर सकते हो. हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और सही जगह की जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि बिना सही प्लानिंग के आप इतने सस्ते में विदेश नहीं घूम पाएंगे. वैसे भी 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो आप सस्ती फॉरेन ट्रिप करके इस दिन को और भी खास बना सकते हैं.

नेपाल

पड़ोसी देश नेपाल घूमने के लिए सबसे आसान और सस्ता डेस्टिनेशन है. नेपाल जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं है. बस एक वैलिड आईडी काफी है. यहां की पहाड़ी खूबसूरती, शांतिपूर्ण वातावरण और काठमांडू के मंदिर नेक्स्ट लेवल हैं. अगर आपको ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद है तो 60,000 रुपये में आप 7 से 10 दिन की ट्रिप आराम से निपटा सकते हैं. फ्लाइट भी सस्ती और रहना-खाना भी बहुत सस्ता है.

श्रीलंका

अगर आपको समुद्र तट (Beaches), चाय के बागान और पुरानी सभ्यता पसंद है, तो श्रीलंका बेस्ट है. इंडिया के पास होने की वजह से फ्लाइट टिकट सस्ती मिलती है. कोलंबो, कैंडी और गॉल जैसी जगहें बहुत खूबसूरत हैं. आप यहां 5 से 7 दिन की ट्रिप 50,000 से 60,000 रुपये के अंदर मौज से प्लान कर सकते हैं. यहां का सी-फूड ट्राय करना मत भूलना.

थाईलैंड

थाईलैंड यूथ के बीच सुपर-फेमस है. बैंकॉक की धमाकेदार नाइटलाइफ, पटाया के शानदार बीच और वहां के बुद्ध मंदिर हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि थाईलैंड में रहना और स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ता है. अगर आप 4-5 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो 50,000 से 60,000 में भी जबरदस्त घूमकर आ सकते हैं.

वियतनाम

घूमने के लिए वियतनाम साउथ-ईस्ट एशिया का एक हिडन जेम है. यहां की करेंसी इंडिया के मुकाबले बहुत कमजोर है, जिसका मतलब है कि आप यहां जाकर करोड़पति जैसा फील करेंगे. हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और हालॉन्ग बे की नेचुरल ब्यूटी आपका दिल जीत लेगी. कम खर्च में नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो वियतनाम तुरंत निकल जाओ.

इंडोनेशिया (बाली)

इंडोनेशिया का बाली दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में आता है. अगर आप स्मार्ट बुकिंग करें, खासकर फ्लाइट की, तो बाली भी 60,000 रुपये के बजट में घूमा जा सकता है. यहां के मंदिर, चावल के खेत और बीच पार्टीज़ एक अलग ही वाइब देते हैं. यह फोटोज और वीडियो बनाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है.

नोट- बजट में आपकी सुविधाओं के हिसाब से परिवर्तन होना पूरी तरह से संभव है.