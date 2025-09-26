Advertisement
trendingNow12937152
Hindi Newsट्रैवल

World Tourism Day 2025: 60 हजार के बजट में घूम सकते हैं ये 5 पॉकेट-फ्रेंडली देश! बस इस तरह करनी होगी स्मार्ट प्लानिंग

World Tourism Day 2025: हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है. इस दिन अगर आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको ऐसे कुछ देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए पॉकेट-फ्रेंडली साबित हो सकती हैं. यहां आप 60 हजार रुपये तक के बजट में भी घूम सकते हैं. 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Tourism Day 2025: 60 हजार के बजट में घूम सकते हैं ये 5 पॉकेट-फ्रेंडली देश! बस इस तरह करनी होगी स्मार्ट प्लानिंग

Pocket-friendly foreign trip: सबका सपना होता है कि एक बार तो विदेश घूमकर आएं, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट देखते हैं, जेब की तरफ नजर जाती है और फिर मन करता है कि छोड़ो यार, बजट नहीं है. लगता है कि फॉरेन ट्रिप तो सिर्फ पैसे वालों का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आपके पास 60,000 रुपये का बजट है तो आप इंडिया के बाहर एक शानदार और यादगार ट्रिप कर सकते हो. हालांकि इसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और सही जगह की जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि बिना सही प्लानिंग के आप इतने सस्ते में विदेश नहीं घूम पाएंगे. वैसे भी 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो आप सस्ती फॉरेन ट्रिप करके इस दिन को और भी खास बना सकते हैं. 

नेपाल
पड़ोसी देश नेपाल घूमने के लिए सबसे आसान और सस्ता डेस्टिनेशन है. नेपाल जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं है. बस एक वैलिड आईडी काफी है. यहां की पहाड़ी खूबसूरती, शांतिपूर्ण वातावरण और काठमांडू के मंदिर नेक्स्ट लेवल हैं. अगर आपको ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद है तो 60,000 रुपये में आप 7 से 10 दिन की ट्रिप आराम से निपटा सकते हैं. फ्लाइट भी सस्ती और रहना-खाना भी बहुत सस्ता है.

श्रीलंका
अगर आपको समुद्र तट (Beaches), चाय के बागान और पुरानी सभ्यता पसंद है, तो श्रीलंका बेस्ट है. इंडिया के पास होने की वजह से फ्लाइट टिकट सस्ती मिलती है. कोलंबो, कैंडी और गॉल जैसी जगहें बहुत खूबसूरत हैं. आप यहां 5 से 7 दिन की ट्रिप 50,000 से 60,000 रुपये के अंदर मौज से प्लान कर सकते हैं. यहां का सी-फूड ट्राय करना मत भूलना.

Add Zee News as a Preferred Source

थाईलैंड 
थाईलैंड यूथ के बीच सुपर-फेमस है. बैंकॉक की धमाकेदार नाइटलाइफ, पटाया के शानदार बीच और वहां के बुद्ध मंदिर हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि थाईलैंड में रहना और स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ता है. अगर आप 4-5 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं तो 50,000 से 60,000 में भी जबरदस्त घूमकर आ सकते हैं.

वियतनाम 
घूमने के लिए वियतनाम साउथ-ईस्ट एशिया का एक हिडन जेम है. यहां की करेंसी इंडिया के मुकाबले बहुत कमजोर है, जिसका मतलब है कि आप यहां जाकर करोड़पति जैसा फील करेंगे. हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और हालॉन्ग बे की नेचुरल ब्यूटी आपका दिल जीत लेगी. कम खर्च में नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो वियतनाम तुरंत निकल जाओ.

ये भी पढ़ें- "भारतीयों के लिए इससे सस्ता कुछ नहीं! वर्ल्ड टूरिज्म डे पर कम बजट में घूमिए बेहद खूबसूरत देश, यहां 1 रूपये है 297 के बराबर"

इंडोनेशिया (बाली)
इंडोनेशिया का बाली दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में आता है. अगर आप स्मार्ट बुकिंग करें, खासकर फ्लाइट की, तो बाली भी 60,000 रुपये के बजट में घूमा जा सकता है. यहां के मंदिर, चावल के खेत और बीच पार्टीज़ एक अलग ही वाइब देते हैं. यह फोटोज और वीडियो बनाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है.

नोट- बजट में आपकी सुविधाओं के हिसाब से परिवर्तन होना पूरी तरह से संभव है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

World Tourism Day 2025Pocket-friendly foreign triptravel

Trending news

कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
;