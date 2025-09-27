World Tourism Day 2025: आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? क्या है इतिहास, जानिए क्या है इस बार की थीम

World Tourism Day 2025: हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को पर्यटन के महत्व से जोड़ना और इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है. पर्यटन न सिर्फ लोगों को नई जगहों और संस्कृतियों से जोड़ता है, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. यही कारण है कि इस दिन को दुनियाभर में खास महत्व दिया जाता है.

भारत और पर्यटन का महत्व

भारत के लिए पर्यटन बेहद अहम है. ताजमहल देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी आगरा आते हैं, जिससे शहर की आय का बड़ा हिस्सा मिलता है. इसी तरह कश्मीर, शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन भी सैलानियों की आमद से चलते हैं. पर्यटन के जरिए हजारों लोगों की आजीविका चलती है. यही नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटकों पर निर्भर है. यही वजह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस को खासतौर पर मनाया जाता है.

विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत

साल 1970 में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई. दस साल बाद, 1980 में संगठन ने फैसला लिया कि हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा. दरअसल, इसी दिन संगठन की स्थापना हुई थी. तभी से यह दिन दुनियाभर में पर्यटन को प्रोत्साहन और विकास का प्रतीक बन गया. यह दिवस बताता है कि पर्यटन न सिर्फ यात्राओं तक सीमित है बल्कि यह समृद्धि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का साधन भी है.

2025 की थीम और भारत की शांति वाली जगहें

इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2025 की थीम "पर्यटन और सतत परिवर्तन" रखी गई है. इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, समावेश को प्रोत्साहित करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. भारत में कई जगहें इस थीम से मेल खाती हैं. उत्तराखंड का चकराता पहाड़ों से घिरा शांत स्थल है, वहीं ओली की बर्फीली वादियां सुकून देती हैं. भारत की कई जगहें ऐसी हैं जहां प्राकृतिक सुंदरता और शांति एक साथ मिलती है जो इस साल की थीम को पूरी तरह दर्शाती हैं.