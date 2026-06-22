दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित तितिकाका झील पर उरोस समुदाय के लोग रहते हैं. इन लोगों ने जमीन की कमी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि पानी के ऊपर ही अपना संसार बना लिया. उरोस समुदाय के लोग टोटोरा नाम की खास घास से तैरते हुए द्वीप तैयार करते हैं. इसी घास से घर, रास्ते और रहने की पूरी जगह बनाई जाती है. यहां के लोग मछली पकड़ने, हस्तशिल्प और कपड़े बनाने का काम करते हैं. पर्यटक जब यहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, जहां ना शहरों का शोर है और ना ही भागदौड़ वाली जिंदगी. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को आधुनिक समय के साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं.