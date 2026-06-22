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ना सड़क, ना जमीन... पानी के ऊपर बसे हैं ये गांव, जानें यहां लोग कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी

Villages On Water: दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं, जहां लोग जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर अपना पूरा जीवन बिताते हैं. इन गांवों में रहने वाले लोग नावों, तैरते घरों और पानी के बीच बने रास्तों के सहारे जिंदगी चलाते हैं. कहीं लोग मछली पकड़कर गुजारा करते हैं तो कहीं तैरते हुए बगीचों में खेती करते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 22, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:25 PM IST
ना सड़क, ना जमीन... पानी के ऊपर बसे हैं ये गांव, जानें यहां लोग कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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