Villages On Water: जब भी हम किसी गांव की तस्वीर अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं तो हमारे दिमाग में खेत, कच्चे-पक्के घर, पेड़-पौधों के साथ खुले मैदान की तस्वीर बनती है. लेकिन दुनिया में कुछ गांव ऐसे भी हैं, जहां लोगों ने पानी को ही अपना घर बना लिया है. यहां रहने वाले लोग लहरों के साथ जीते हैं और पानी के बीच ही अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं.
इन जगहों पर ना सिर्फ घर पानी के ऊपर बने हैं, बल्कि स्कूल, बाजार और आने-जाने के रास्ते भी अलग अंदाज में दिखाई देते हैं. कई पीढ़ियों से यहां रहने वाले लोगों ने पानी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढाल लिया है. आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे ही कुछ अनोखे गांवों के बारे में.
इनले झील पर बसे गांव अपनी अलग पहचान रखते हैं. यहां रहने वाला इनथा समुदाय अपनी खास जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यहां के लोगों का नाव चलाने का तरीका है. यहां के मछुआरे एक पैर से चप्पू चलाकर नाव चलाते हैं, जिसे देखकर पहली बार आने वाले पर्यटक हैरान रह जाते हैं. झील के ऊपर बने लकड़ी के घर, पानी पर तैरते बगीचे और नावों से चलने वाला पूरा जीवन इस जगह को बेहद खास बना देता है. यहां के लोग मछली पकड़ने के साथ साथ खेती भी करते हैं. पानी के बीच रहकर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहद व्यवस्थित बना रखा है.
हलॉन्ग बे को दुनिया की खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. यहां कई छोटे छोटे तैरते गांव मौजूद हैं, जिनमें लोग पीढ़ियों से पानी के बीच रह रहे हैं. कुआ वान फ्लोटिंग विलेज और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम करते हैं. यहां के घर पानी के ऊपर बने होते हैं और लोग नावों की मदद से आते जाते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए पानी के बीच स्कूल भी बनाए गए हैं. इसका मतलब यहां जिंदगी की हर जरूरत को लोगों ने पानी के हिसाब से ढाल लिया है. हालांकि, समय के साथ यहां पर्यटन बढ़ा है, लेकिन आज भी कई परिवार अपनी पुरानी परंपराओं और जीवनशैली को संभालकर रखे हुए हैं.
दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित तितिकाका झील पर उरोस समुदाय के लोग रहते हैं. इन लोगों ने जमीन की कमी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि पानी के ऊपर ही अपना संसार बना लिया. उरोस समुदाय के लोग टोटोरा नाम की खास घास से तैरते हुए द्वीप तैयार करते हैं. इसी घास से घर, रास्ते और रहने की पूरी जगह बनाई जाती है. यहां के लोग मछली पकड़ने, हस्तशिल्प और कपड़े बनाने का काम करते हैं. पर्यटक जब यहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, जहां ना शहरों का शोर है और ना ही भागदौड़ वाली जिंदगी. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को आधुनिक समय के साथ जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं.
गन्वी गांव को अक्सर 'अफ्रीका का वेनिस' कहा जाता है. यह गांव पानी के बीच लकड़ी के खंभों पर बना हुआ है. यहां के लोग लकड़ी से बने घरों में रहते हैं और सड़क की जगह पानी की नहरों का इस्तेमाल करते हैं. आने जाने के लिए नाव ही सबसे बड़ा साधन है. इस गांव का इतिहास भी काफी दिलचस्प है. माना जाता है कि कई साल पहले टॉफिनू समुदाय के लोग दुश्मनों और गुलामी से बचने के लिए पानी के बीच आकर बस गए थे. धीरे धीरे उन्होंने यहीं अपना पूरा जीवन बना लिया. आज भी यहां के लोग अपनी संस्कृति और पुरानी परंपराओं को बचाकर रखे हुए हैं. पर्यटक इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं.
इन तैरते गांवों की कहानी यह दिखाती है कि इंसान परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल सकता है. जहां कई लोगों को पानी के बीच जीवन जीना मुश्किल लग सकता है, वहीं इन गांवों के लोगों ने इसे अपनी पहचान बना लिया है. इन जगहों पर जिंदगी भले ही धीमी है, लेकिन यहां की सादगी, मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल दुनिया को एक खास संदेश देता है. ये गांव साबित करते हैं कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, अपने लिए जीने का रास्ता जरूर खोज लेता है.