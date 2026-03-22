World Water Day 2026: अब गांवों को नहीं सताएगी प्यास, इन 2 युवाओं ने खोजा पानी बचाने का 'देसी' फॉर्मूला

ग्रामीण भारत में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि रोज की जंग है. कई जगह लोगों को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है, तो कहीं पीने के पानी की गुणवत्ता ही सवाल बन जाती है. ऐसे में वर्ल्ड वॉटर डे 2026 पर दो युवाओं की कहानी उम्मीद की नई किरण दिखाती है. शशांक सिंह और जसवंत दादी ने जमीनी स्तर पर काम करके यह साबित किया कि सही सोच और सामुदायिक भागीदारी से पानी की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है.

कैसे एक सूखा पड़ा तालाब बना जीवन का सहारा?

राजस्थान के छोटा नरैना गांव में शशांक सिंह ने एक पुराने और सूखे पड़े तालाब को फिर से जीवित करने का काम शुरू किया. उन्होंने गांव वालों को साथ जोड़कर पारंपरिक जल स्रोत को पुनर्जीवित किया. यह छोटा सा कदम बड़ा बदलाव बन गया. अब यह तालाब हर साल करीब 25 मिलियन लीटर भूजल रिचार्ज करता है, जिससे खेती, पशुपालन और घरेलू जरूरतों में मदद मिल रही है.

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क्या पारंपरिक तरीकों में ही छुपा है भविष्य का समाधान?

शशांक का अनुभव यहीं नहीं रुका. उन्होंने 2016 में 7,200 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा की, जिसमें 9 राज्यों के 30 से ज्यादा समुदायों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने स्टेप वेल, जोहड़ और रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग जैसे पारंपरिक तरीकों को करीब से समझा. उनका मानना है कि भारत के पास पहले से ही कई टिकाऊ समाधान मौजूद हैं, बस जरूरत है उन्हें फिर से अपनाने और मजबूत करने की.

क्या तकनीक और समाज मिलकर साफ पानी दे सकते हैं?

जसवंत दादी ने राजस्थान के अजमेर जिले में पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों पर काम किया. तिलोनिया और बड़गांव जैसे गांवों में कम बारिश, गिरता भूजल स्तर और फ्लोराइड की समस्या गंभीर थी. उन्होंने बेयरफुट कॉलेज के साथ मिलकर पानी की जांच प्रणाली को बेहतर बनाया, जिसमें टर्बिडिटी और अल्केलिनिटी जैसे नए पैरामीटर जोड़े गए.

कैसे बना 1200 लोगों के लिए साफ पानी का सिस्टम?

बड़गांव में जसवंत ने एक कम्युनिटी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कराया, जिससे 1200 से ज्यादा लोगों को साफ और मिनरलाइज्ड पानी मिलने लगा. इस प्रोजेक्ट की खास बात यह थी कि इसमें गांव के हर व्यक्ति की भागीदारी रही. ‘पानी समिति’ बनाई गई और हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया. इसका असर यह हुआ कि फ्लोरोसिस जैसी बीमारियों में कमी आई और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ.

क्या भारत का पानी भविष्य समुदायों के हाथ में है?

इन दोनों कहानियों से एक बात साफ है कि पानी का असली समाधान स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी में ही छुपा है. एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप जैसे प्रोग्राम युवाओं को गांवों से जोड़कर ऐसे बदलाव ला रहे हैं. वर्ल्ड वॉटर डे पर ये पहल हमें याद दिलाती है कि स्थायी समाधान केवल नई तकनीक नहीं, बल्कि लोगों को अपने संसाधनों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है.