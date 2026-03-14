दुनिया का सबसे सस्ता देश जहां 1000 रुपये बन जाते हैं लाखों, गरीब भारतीय भी कहलाता है करोड़पति

ट्रैवल के लिए अगर आप देश से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, आप इस खूबसूरत देश में ट्रैवल कर सकते हैं. यह देश दुनिया का सबसे सस्ता देश है. आप कम खर्च में विदेश में ट्रैवल का आनंद ले सकते हैं.
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अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं तो आप देश से बाहर घूमने का प्लान जरूर बनाते होंगे. लेकिन देश से बाहर ट्रैवल करना काफी महंगा पड़ता है. हम आपको ऐसे देश के बारे में बताएंगे, जो दुनिया का सबसे सस्ता देश माना जाता है. लाओस दुनिया का सबसे सस्ता देश है. यह देश बेहद खूबसूरत और सस्ता है. आप यहां पर कम खर्च में ट्रैवल कर सकते हैं. आइए जानते हैं भारत से लाओस की दूरी.
लाओस की करेंसी
लाओस की करेंसी लाओ कीप है जो भारतीय करेंसी के सामने बहुत कमजोर है. 1000 लाओ कीप, भारत के 4 से 5 रुपये के बराबर होती है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना सस्ता है. यह देश इंडियन्स के घूमने के लिए बेहद सस्ता है.
भारत से कितनी दूरी पर है लाओस
भारत से आओस की हवाई दूरी लगभग 2,400 से 2,700 किलोमीटर है. नई दिल्ली से आलोस जाने के लिए फ्लाइट से 9 से 11 घंटे का समय लग सकता है. अधिकतर फ्लाइट्स बैंकॉक या अन्य शहरों से जाती है. वियनतियाने लाओस की राजधानी है.
समुद्र तट नहीं
लाओस चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से घिरा हुआ. यह देश चारों तरफ जमीन से घिरा है. इसके पास कोई समुद्र तट नहीं है. मेकांग नदी इसके पश्चिमी भाग में बहती है. यह नदी देश की लाइफ लाइन है. इस देश में घूमने के लिए खूबसूरत झरने, बौद्ध मंदिर, पहाड़ और तरह-तरह के एडवेंचर गेम्स हैं.