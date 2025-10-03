Luxembourg: दुनिया के इस छोटे से देश में टूरिस्ट क्यों नहीं देते किराया? बस से लेकर ट्रेन तक... सब है पब्लिक के लिए फ्री

Free public transport country Luxembourg: आजकल महंगाई के इस दौर में लोगों के खर्चों का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रांसपोर्ट पर ही चला जाता है. ऑफिस, कॉलेज जाना हो या शहर घूमना, आने-जाने का खर्च जेब पर भारी पड़ता है. ऐसे में अगर आपको पता चले कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां आप बस, ट्रेन और ट्राम में बिना एक भी पैसा दिए सफर कर सकते हैं तो यह खबर किसी राहत से कम नहीं होगी. यूरोप का छोटा सा देश लक्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश है, जिसने यह अनोखा कदम उठाया है. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स के लिए भी पूरी तरह फ़्री है.

दुनिया का पहला देश जिसने ट्रांसपोर्ट को किया फ्री

लक्जमबर्ग ने साल 2020 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से मुफ्त करके दुनिया में एक मिसाल कायम की. यहां अब बस, ट्रेन और ट्राम में सफर करने के लिए आपको किसी टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप यहां घूमने जाते हैं तो आपको शहर के अंदर कहीं भी जाने के लिए पैसे खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. अगर आप फर्स्ट क्लास में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको उसका टिकट खरीदना पड़ता है, बाकी सब फ़्री है. इस कदम ने वहां घूमने जाने वाले टूरिस्ट्स के लिए यात्रा को बहुत आसान और सस्ता बना दिया है.

पॉल्यूशन और ट्रैफिक से निपटने का मास्टरप्लान

लक्जमबर्ग सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या थी. यूरोपियन यूनियन में लक्जमबर्ग में प्रति 1000 लोगों पर कारों की संख्या सबसे ज्यादा थी. इतनी ज्यादा गाड़ियों के कारण शहर में हर जगह ट्रैफिक जाम और प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गए थे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने के बाद लोगों को अपनी निजी गाड़ियों की जगह बस और ट्रेन का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिली. इससे सड़कों पर भीड़ कम हुई और पर्यावरण को भी फायदा हुआ.

आर्थिक और सामाजिक राहत

फ्री ट्रांसपोर्ट से लोगों को न केवल रोज का ट्रैवल खर्च बचाने में मदद मिली, बल्कि सरकार ने इस सुविधा को आम जनता का एक 'बुनियादी अधिकार' भी बना दिया. हालांकि इस सुविधा को बनाए रखने के लिए सरकार पहले टिकट से होने वाली आय (लगभग 41 मिलियन यूरो) को अब टैक्स के जरिए पूरा करती है. यानीअमीर टैक्सपेयर्स ज्यादा योगदान करते हैं, जिससे कम आय वाले नागरिकों को लगभग मुफ्त सुविधा मिल जाती है.