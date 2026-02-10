Advertisement
वैलेंटाइन मंथ में करें इश्क का सफर: वो 7 इमारतें जिनकी दीवारों में कैद है प्रेम की दिलचस्प कहानियां

वैलेंटाइन मंथ में करें इश्क का सफर: वो 7 इमारतें जिनकी दीवारों में कैद है प्रेम की दिलचस्प कहानियां

7 Most Beautiful Monuments of Love: दुनिया में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो खोए हुए प्यार और यादों को समर्पित हैं, आज हम आपको ऐसे ही 7 इमारतों के बारे में बताएंगे जहां आप घूमने जानें का प्लान बना सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:19 AM IST
वैलेंटाइन मंथ में करें इश्क का सफर: वो 7 इमारतें जिनकी दीवारों में कैद है प्रेम की दिलचस्प कहानियां

7 Most Beautiful Monuments of Love: जब भी प्यार और वास्तुकला की बात होती है, हमारे मन में सबसे पहले ताजमहल की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में ऐसी कई शानदार इमारतें खड़ी हैं, जिन्हें खोए हुए प्यार की याद में बड़ी शिद्दत से बनाया गया था. कहीं एक रानी ने अपने सम्राट पति के लिए भारत का पहला गार्डन-मकबरा खड़ा किया, तो कहीं एक करोड़पति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद एक आलीशान महल को अधूरा ही छोड़ दिया. आइए आज हम इस वैलेंटाइन के महीने में हम आपको दुनिया की उन 7 खूबसूरत और रहस्यमयी इमारतों के बारे में बताते हैं, जिनकी हर दीवार एक अमर प्रेम कहानी के बारे में बताने का काम करती है.

 केली कैसल 
मलेशिया में केली कैसल पेराक में स्थित है. इसे 20वीं सदी की शुरुआत में स्कॉटिश बागान मालिक विलियम केली स्मिथ ने अपनी पत्नी एग्नेस के लिए बनवाया था. मकसद इसे भव्य पारिवारिक निवास बनाना था, लेकिन स्मिथ की मृत्यु के बाद यह अधूरा रह गया. आज इसके खंडहर और गलियारियां यात्रियों को एक अधूरी प्रेम कहानी की झलक दिखाती हैं.

हैड्रियन का मकबरा
इटली में हैड्रियन का मकबरा रोम में स्थित है और इसे कैस्टेल सेंट एंजेलो के नाम से जाना जाता है. इसे सम्राट हैड्रियन ने अपने और अपने परिवार के लिए बनवाया था. यह मकबरा रोमन परंपरा को दर्शाता है, जिसमें प्रियजनों के लिए भव्य श्रद्धांजलि देना शामिल है. इसकी बेलनाकार संरचना और मजबूत दीवारें इसे एक ऐतिहासिक गौरव प्रदान करती हैं.

हुमायूं का मकबरा 
भारत में हुमायूं का मकबरा ताजमहल से पहले बनवाया गया था. दिल्ली में स्थित यह मकबरा 1569 में महारानी बेगा बेगम ने अपने पति, सम्राट हुमायूं की याद में बनवाया था. यह भारत का पहला गार्डन-मकबरा था. इसकी डिजाइन ने बाद में ताजमहल सहित कई मुगल वास्तुकला के महान नमूनों को प्रभावित किया. मकबरे के चारों ओर सुंदर बाग और पानी के रास्ते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.

हैलिकार्नासस मकबरा
तुर्की में हैलिकार्नासस मकबरा प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक था. इसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्टेमिसिया II ने अपने पति मौसोलस की याद में बनवाया था. यह मकबरा लगभग 45 मीटर ऊंचा था और इसमें ग्रीक, मिस्र और लिसियाई वास्तुकला का अनूठा मिश्रण था. यद्यपि यह अब अपनी मूल भव्यता में नहीं है, लेकिन मकबरे की विरासत आज भी मकबरा शब्द के रूप में जीवित है.

बोल्ट कैसल 
संयुक्त राज्य अमेरिका में बोल्ट कैसल न्यूयॉर्क के थाउजेंड आइलैंड्स पर स्थित है. इसे करोड़पति जॉर्ज सी. बोल्ट ने अपनी पत्नी लुईस के लिए बनवाया था. निर्माण 1900 में शुरू हुआ, लेकिन लुईस की अचानक मृत्यु के बाद यह अधूरा रह गया. आज यह किला पर्यटकों के लिए खुला है और अधूरे प्यार का प्रतीक बना हुआ है.

बीबी का मकबरा 
भारत में औरंगाबाद का बीबी का मकबरा मिनी ताज के नाम से प्रसिद्ध है. इसे मुगल राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानू बेगम की याद में बनवाया था. ताजमहल जैसी सुंदरता होने के बावजूद इसमें एक अलग तरह की शांति और प्रेम की गहराई देखने को मिलती है. यह मकबरा बेटे द्वारा मां के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक है.

कोरकोमरोए एबे
आयरलैंड में कोरकोमरोए एबे काउंटी क्लेयर में स्थित है. यह 12वीं सदी का एबे है और कहा जाता है कि इसमें राजा कॉनर ओ'ब्रायन की कब्र है. उन्होंने इसे अपनी पत्नी की याद में बनवाया था. समय की मार के बावजूद इसका पत्थर का खंडहर और शांत वातावरण इसे रोमांस की खोज में आने वाले लोगों के लिए एक अनमोल धरोहर बनाता है.

