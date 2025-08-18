इन 3 जगहों पर जाने से पहले सौ बार सोचेंगे आप! सरकार ने भी यहां जाने पर लगा रखा है बैन
इन 3 जगहों पर जाने से पहले सौ बार सोचेंगे आप! सरकार ने भी यहां जाने पर लगा रखा है बैन

Worlds most dangerous places: दुनिया कई रहस्यों से घिरी हुई है और ये रहस्य बहुत भयानक हो सकते हैं. इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए, यहां इंसानों का जाना मतलब मौत को दावत देना हो सकता है. यह जगह अपने जहरीले जानवरों और जीवों, और अपने वातावरण के साथ साथ यहां रहने वाले कबीले के लोगों के वजह से बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी हो सकती है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:37 AM IST
इस दुनिया के बारे में आप जितना जानेंगे यह दुनिया उतनी ही जटिल होती जाएगी, यह दुनिया अनेकों रहस्यों से घिरी हुई है और इसी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में जानने भर से आपको डर लग सकता है. यह जगहें इतनी डरावनी है कि यहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, वहीं कई जगहों पर तो  सरकार ने बैन लगाया हुआ है, हालांकि कुछ जगहों पर आप अनुमति लेकर जा सकते हैं, आज हम आपको उनमें से कुछ जगहों के बारे में बताएंगे…तो चलिए जानते हैं वो जगहें कौन सी हैं. 

लेक नेट्रोन
यह एक झील है और तंजानिया में है यह झील का PH लेवल बहुत अधिक हो जाता है जोकि 10.5 तक पहुंच जाता है और इस झील का तापमान 60°C तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से इसमें रहने वाले जीवों के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. यह इतना भयानक होता है कि यहां पर कुछ जीवों के शव तो पत्थर बन जाते हैं, हालांकि कुछ जीव है जो यहां जिंदा रह सकते हैं जैसे फ्लेमिंगो आदि. 

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड
भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर एक जनजाति प्रजाति रहती है और यह प्रजाति बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है और ये जनजाति बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, ये बाहर के इंसानो का अपने आइलैंड पर आने का विरोध करते हैं इसलिए ये बहुत ही खतरनाक हैं. 

यह भी पढ़ें : दुनिया के ऐसे आइलैंड जहां इंसानों से ज्यादा जानवर करते हैं राज! एक जगह है बैन

 

दानाकिल डिप्रेशन
ये जगह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है और यहां का तापमान  50°C से ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पर गर्म पानी के स्रोत हैं और ज्वालामुखी भी है इसी वजह से इस जगह पर जहरीली गैसें भी हैं. यहां पर बहुत कम लोगों के लिए ही जाना वैध है और जो लोग यहां जाते हैं उन्हें सावधानी की जरूरत पड़ती है. 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

