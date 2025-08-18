इन 3 जगहों पर जाने से पहले सौ बार सोचेंगे आप! सरकार ने भी यहां जाने पर लगा रखा है बैन

इस दुनिया के बारे में आप जितना जानेंगे यह दुनिया उतनी ही जटिल होती जाएगी, यह दुनिया अनेकों रहस्यों से घिरी हुई है और इसी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में जानने भर से आपको डर लग सकता है. यह जगहें इतनी डरावनी है कि यहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, वहीं कई जगहों पर तो सरकार ने बैन लगाया हुआ है, हालांकि कुछ जगहों पर आप अनुमति लेकर जा सकते हैं, आज हम आपको उनमें से कुछ जगहों के बारे में बताएंगे…तो चलिए जानते हैं वो जगहें कौन सी हैं.

लेक नेट्रोन

यह एक झील है और तंजानिया में है यह झील का PH लेवल बहुत अधिक हो जाता है जोकि 10.5 तक पहुंच जाता है और इस झील का तापमान 60°C तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से इसमें रहने वाले जीवों के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है. यह इतना भयानक होता है कि यहां पर कुछ जीवों के शव तो पत्थर बन जाते हैं, हालांकि कुछ जीव है जो यहां जिंदा रह सकते हैं जैसे फ्लेमिंगो आदि.

नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड

भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर एक जनजाति प्रजाति रहती है और यह प्रजाति बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है और ये जनजाति बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, ये बाहर के इंसानो का अपने आइलैंड पर आने का विरोध करते हैं इसलिए ये बहुत ही खतरनाक हैं.

दानाकिल डिप्रेशन

ये जगह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है और यहां का तापमान 50°C से ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पर गर्म पानी के स्रोत हैं और ज्वालामुखी भी है इसी वजह से इस जगह पर जहरीली गैसें भी हैं. यहां पर बहुत कम लोगों के लिए ही जाना वैध है और जो लोग यहां जाते हैं उन्हें सावधानी की जरूरत पड़ती है.

