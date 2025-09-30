दुनिया का वो भूतिया आइलैंड… जहां कदम रखते ही तय है मौत! जिंदा जलाए गए थे 1.60 लाख लोग, आज भी गूंजती हैं उनकी चीखें

Poveglia island history: दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं, जिनके इतिहास और कहानियों को सुनकर रूह कांप जाती है. कई जगहों पर तो जाने के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता है. डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में अगर आप जानने के शौकीन हैं तो हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताएंगे, जो लोगों के लिए काफी भयावह है. दरअसल इटली के वेनिस शहर और लिडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में एक ऐसा ही आइलैंड है, जिसे पोवेग्लिया (Poveglia) द्वीप कहा जाता है. इसे लोग 'भूतो का आइलैंड' मानते हैं और इसका इतिहास इतना खौफनाक है कि सरकार ने यहां आम लोगों के जाने पर रोक लगा रखी है.

भयानक महामारी और 1.60 लाख शवों की राख

पोवेग्लिया द्वीप का रहस्य इसकी भयानक अतीत की घटनाओं में छिपा है. सदियों पहले जब इटली में प्लेग महामारी फैली तो यह बीमारी एक खौफनाक रूप ले चुकी थी. सरकार इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए बेताब थी, जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय इटली की सरकार ने महामारी से प्रभावित लगभग 1 लाख 60 हजार लोगों को इस द्वीप पर इकट्ठा किया और उन्हें ज़िंदा जलवा दिया. यह घटनाक्रम इतना भयावह था कि कहा जाता है कि आज भी इस द्वीप की मिट्टी में इन 1.60 लाख शवों की राख मौजूद है.

ये भी पढ़ें- "दुनियां का खूंखार आइलैंड, जहां 980 सैनिकों को जिंदा चबा गए थे मगरमच्छ! नाम सुन लोगों के आज भी छूट जाते हैं पसीने"

Add Zee News as a Preferred Source

शापित द्वीप का डर

प्लेग के बाद इस द्वीप पर काला बुखार जैसी बीमारियां भी फैलीं, जिसके बाद लोगों के शवों को भी इसी द्वीप पर दफना दिया गया. इन्हीं घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों के बीच यह मान्यता स्थापित हो गई कि यह द्वीप शापित है. द्वीप को 1968 से पूरी तरह खाली छोड़ दिया गया है और यह पिछले 55 सालों से वीरान पड़ा है. कई लोगों ने इस द्वीप के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जो भी यहां गया, वह कभी लौटकर नहीं आया. इस वजह से इटली सरकार ने यहां किसी के भी जाने पर विशेष इजाजत के बिना रोक लगा रखी है.

आज भी सुनाई देती हैं अजीबोगरीब आवाजें

स्थानीय लोगों का मानना है कि जिन लोगों को जिंदा जलाया गया या दफनाया गया, उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं. कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां आत्माओं को देखा है और द्वीप से रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिलती हैं. पोवेग्लिया द्वीप आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों में से एक बना हुआ है, जिसकी कहानी हॉलीवुड की किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है.