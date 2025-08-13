इन 4 गगनचुंबी मूर्तियां को देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखे, करती हैं आसमान से बातें
इन 4 गगनचुंबी मूर्तियां को देख खुली रह जाएंगी आपकी आंखे, करती हैं आसमान से बातें

most tallest and famous statues: किसी भी देश में मूर्तियां एक संदेश देने का काम करती हैं मूर्तियां किसी भी देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर होती है. साथ ही ये कोई संदेश देती हैं.   

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:11 AM IST
most tallest and famous statues
most tallest and famous statues

लगभग हर देश में मूर्तियां देखने को मिल ही जाएंगी. दुनियाभर के तमाम देशों में एक मूर्ति तो होती ही है जो एक संदेश देने का काम करती है. देशों की इन्हीं मूर्तियों को देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते रहते हैं. मूर्तियां किसी भी देश के टूरिज्म का हिस्सा होती हैं. ऐसे में अगर आप भी घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आज हम आपको कुछ गगनचुंबी मूर्तियों के बारे में बताएंगे.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं. यह मूर्ति भारत के गुजरात में है और नर्मदा नदी के किनारे पर बनी हुई है. यह मूर्ति 182 मीटर ऊंची है और आपको जानकर हैरानी होगी यह मूर्ती दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है.  

स्प्रिंग टेंपल बुद्धा
दुनिया दूसरी सबसे ऊंची मूर्तियों में शुमार इस मूर्ति का नाम स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है और यह मूर्ति 128 मीटर ऊंची है. यह मूर्ति चीन के हेनान प्रांत के झाओकुन कस्बे में बनाई गई है. यह मूर्ति बुद्ध की है और आपको बता दें कि इस मूर्ति का नाम यहां के पास में तियानरुई गर्म पानी के झरने के नाम पर ही रखा गया है. 

गरुड़ विष्णु केनकाना 
दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक इंडोनेशिया के बाली में है और यह भगवान विष्णु की मूर्ति है और यह हिंदू देवता की सबसे बड़ी मूर्ति होने का स्थान प्राप्त है. इस मूर्ति को बनाने में 28 साल लग गए थे और यह 120 मीटर ऊंची है.

लेक्युन सेक्या
इस मूर्ति की ऊंचाई 115.8 मीटर है और यह मूर्ति म्यांमार के सागाइंग के मोन्यवा शहर के पास खटाकन ताउंग गांव में स्थित है. लेक्युन सेक्या बुद्ध की मूर्ति है और यह दुनिया की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति है.

