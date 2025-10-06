Advertisement
दुनिया का वो रहस्यमयी आइलैंड, जो गूगल मैप पर दिखता है लेकिन अचानक हो जाता है गायब! वैज्ञानिकों भी नहीं सुलझा पा रहे ये मिस्ट्री

Mysterious Island: रहस्यों से भरी इस दुनिया में घूमने के लिए कई आकर्षक जगहें हैं, जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं. हालांकि आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, जो अदृश्य है. यानी की वो जगह कभी दिखती है और कभी अचानक से गायब हो जाती है. ऐसे में यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस जगह के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ये गूगल की गलती है या फिर ऐसी कोई जगह वास्तव में है.

Oct 06, 2025
Google Map Mysterious Sandy Island: दुनिया की कई जगहें रहस्यों से भरी हुई हैं. ऐसे में कुछ जगहों के बारे में तो वैज्ञानिकों के हाथ भी कोई सबूत नहीं लग पाता है. ऐसी ही एक जगह दक्षिणी प्रशांत महासागर में है. दरअसल डिजिटल दुनिया के इस दौर में किसी भी जगह का पता लगाने के लिए लोग तुरंत गूगल मैप्स खोल लेते हैं, लेकिन उस वक्त कैसा लगेगा, जब गूगल मैप किसी जगह के बारे में बताए और वो जगह फिर वहां से गायब हो जाए. बता दें कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलीडोनिया के बीच 'सैंडी आइलैंड' नाम का एक ऐसा ही रहस्यमयी द्वीप है, जो कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है. यह द्वीप कभी मैप्स पर दिखाई देता है और कभी अचानक गायब हो जाता है, जिससे विशेषज्ञ पूरी तरह से हैरान हैं. इसका रहस्य इतना गहरा है कि आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या यह जमीन का टुकड़ा कभी अस्तित्व में था भी या नहीं.

तीन सदियों पुराना है यह रहस्य
इस रहस्यमय आईलैंड का इतिहास लगभग तीन सदी पुराना है. इसके बारे में सबसे पहले जानकारी ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने 1776 में अपने 'चार्ट ऑफ़ डिस्कवरीज़' में दी थी. इसके ठीक 100 साल बाद 1876 में, व्हेल मछलियों के शिकार पर निकले एक जहाज 'वेलोसिटी' ने भी इस द्वीप को देखने का दावा किया था. 19वीं सदी के कई नक्शों खासकर इंग्लैंड और जर्मनी के नक्शों में भी यह द्वीप दिखाई देता रहा. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे आखिरी बार 1895 में देखा गया था. ऐसा माना जाता था कि यह द्वीप लगभग 24 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है.

वैज्ञानिकों को हाथ लगी निराशा
इस द्वीप के अस्तित्व को लेकर तब सबसे बड़ा संदेह पैदा हुआ, जब 1979 में फ्रांस की हाइड्रोग्राफ़िक सेवाओं ने इसे अपने समुद्री चार्ट से हटा दिया. लेकिन असली खोज तब शुरू हुई जब नवंबर 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की एक टीम सैंडी द्वीप की तलाश में उस जगह पहुंची. घंटों की खोज के बावजूद वैज्ञानिकों को वहां समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने उस जगह की गहराई मापी, जो 4,300 फीट निकली. इतनी ज्यादा गहराई के कारण इस बात की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई कि द्वीप समुद्र में डूब गया होगा.

गूगल मैप्स से हुआ गायब
वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के महज 4 दिन बाद गूगल मैप्स ने भी इस आइलैंड को अपनी सेवाओं से हटा दिया था. हालांकि आज भी अगर आप उस स्थान पर देखेंगे तो गूगल मैप्स पर कभी-कभी समुद्र में एक छोटा सा, उठा हुआ भाग दिखाई देता है, जहां पहले यह द्वीप दिखाया जाता था. यह आज तक एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है कि यह सैंडी आइलैंड, जिसे दुनिया के कई नाविकों ने देखा और कई नक्शों में दर्ज किया गया, वह असल में मानचित्रण की त्रुटि थी या फिर यह कोई ऐसा द्वीप था जो अचानक लुप्त हो गया. यह रहस्य आज भी भूगोल और विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी पहेली बना हुआ है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Mysterious Sandy Island, Google Map, travel

;