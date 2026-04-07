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Hindi Newsट्रैवलसिर्फ 50-60 फीट और कहानी खत्म! दुनिया की वो 5 सबसे छोटी नदियां, जिसे देखकर चकरा जाएगा आपका माथा; जानिए कहां बहती हैं ये धाराएं

सिर्फ 50-60 फीट और कहानी खत्म! दुनिया की वो 5 सबसे छोटी नदियां, जिसे देखकर चकरा जाएगा आपका माथा; जानिए कहां बहती हैं ये धाराएं

Worlds Shortest Rivers: दुनिया में कुछ नदियां इतनी छोटी हैं कि मिनटों में पार हो जाती हैं, फिर भी वे पूरी तरह प्राकृतिक हैं. जॉर्जिया, इंडोनेशिया, नॉर्वे और अमेरिका की ये नदियां अपनी लंबाई से ज्यादा अपने अनोखे प्रवाह और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:53 AM IST
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सिर्फ 50-60 फीट और कहानी खत्म! दुनिया की वो 5 सबसे छोटी नदियां, जिसे देखकर चकरा जाएगा आपका माथा; जानिए कहां बहती हैं ये धाराएं

Worlds Shortest Rivers: दुनिया में नदियों की कल्पना अक्सर बड़ी, लंबी और घुमावदार होती है जो हजारों किलोमीटर तक बहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ नदियां इतनी छोटी हैं कि आप इन्हें पूरी लंबाई में एक मिनट से भी कम समय में पार कर सकते हैं? ये नदियां अपनी छोटी लंबाई के बावजूद पूरी तरह प्राकृतिक हैं और समुद्र या किसी बड़े जल स्रोत से जुड़ी हैं. इनकी छोटी लंबाई देखकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन इनका महत्व वैज्ञानिक और पर्यटन दृष्टि से बहुत बड़ा है.

जॉर्जिया की रैप्रुआ नदी कितनी छोटी है?

रैप्रुआ नदी जॉर्जिया के अबखाज़िया क्षेत्र में ब्लैक सी के किनारे बहती है और इसे अक्सर दुनिया की सबसे छोटी नदी माना जाता है. इसकी लंबाई केवल 18 मीटर है. यह नदी एक कार्स्ट स्प्रिंग से निकलती है और सीधे समुद्र में मिल जाती है. भले ही यह छोटी दिखती है, लेकिन इसकी जल आपूर्ति अंडरग्राउंड गुफाओं से होती है, जो इसे मजबूत और स्थिर प्रवाह देती हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से, यह दुनिया की गहरी गुफाओं से जुड़ी होने के कारण खास महत्व रखती है.

इंडोनेशिया की टैम्बोरासी नदी कैसी है?

इंडोनेशिया के साउथईस्ट सुलावेसी में बहने वाली टैम्बोरासी नदी सिर्फ 20 मीटर लंबी है. यह नदी ताजे पानी के स्रोत से निकलती है और हरे-भरे जंगलों के बीच से होकर समुद्र में मिलती है. इसके आस-पास का दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई नकली तस्वीर हो छोटी, शांत और बेहद सुंदर. नदी के दोनों ओर घने जंगल और पास में ब्यूटीफुल बीच इसे देखने वालों के लिए एक अनोखा अनुभव बनाते हैं.े

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नॉर्वे की कोवास्सेल्वा नदी कितनी लंबी है?

कोवास्सेल्वा नदी नॉर्वे की एक छोटी नदी है, जिसकी लंबाई मौसम के हिसाब से 20 से 22 मीटर तक बदलती रहती है. यह नदी झील से निकलकर फियोर्ड में मिलती है. हालांकि यह बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन यह दर्शाती है कि समुद्र के पास कठिन भू-भाग में भी छोटी नदियां मौजूद हो सकती हैं. नॉर्वेजियन तट की यह नदी छोटी होने के बावजूद प्राकृतिक सुंदरता और भूगोलिक महत्व से भरपूर है.

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अमेरिका की रो नदी क्यों मशहूर है?

मॉन्टाना, अमेरिका में स्थित रो नदी लगभग 61 मीटर लंबी है और जाइंट स्प्रिंग्स से मिसौरी नदी में मिलती है. इसे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे छोटी नदी माना जाता था. हालांकि अब यह टाइटल नहीं रखती, लेकिन इसकी स्पष्ट और प्रचुर जलधारा इसे बेहद लोकप्रिय बनाती है. छोटी लंबाई के बावजूद इसका प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि यह नदी पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

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अमेरिका की डी नदी कितनी बदलती रहती है?

ओरेगन राज्य की डी नदी डेविल्स लेक को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है. इसकी औसत लंबाई लगभग 134 मीटर मापी जाती है, लेकिन ज्वार-भाटे के कारण यह बदलती रहती है. पहले यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटी नदी के रूप में दर्ज थी, लेकिन रो नदी के आने के बाद इसका रिकॉर्ड हट गया. इसकी अस्थिर लंबाई और बदलता प्रवाह इसे सबसे विवादास्पद छोटी नदियों में से एक बनाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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