जापान में वीजा का झंझट होगा खत्म, अब सीधे 5000 रुपये के खर्च में मिल सकती है परमानेंट रेजीडेंसी, बस करना होगा ये काम
Advertisement
trendingNow12917482
Hindi Newsट्रैवल

जापान में वीजा का झंझट होगा खत्म, अब सीधे 5000 रुपये के खर्च में मिल सकती है परमानेंट रेजीडेंसी, बस करना होगा ये काम

Japan Permanent Residency: अगर आप विदेश बसने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल जापान ने परमानेंट रेजीडेंसी को लेकर एक बड़ा ऑफर दिया है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं. अगर आप उन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो आपको जापान में हमेशा के लिए रहने का मौका मिल जाएगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान में वीजा का झंझट होगा खत्म, अब सीधे 5000 रुपये के खर्च में मिल सकती है परमानेंट रेजीडेंसी, बस करना होगा ये काम

Japan Permanent Residency: जापान में बसने की सोच रहे भारतीयों के लिए अब एक अच्छा मौका है. जापान एक बड़ा ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत लोगों को परमानेंट रेजीडेंसी मिल सकती है. इसके तहत आप 5000 से भी कम के मामूली खर्च में जापान में परमानेंट रेजिडेंसी (PR) पा सकते हैं. यह खबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो जापान में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या अपना जीवन वहीं बिताना चाहते हैं. यह एक ऐसा वीजा स्टेटस है जो आपको बिना किसी समय-सीमा के जापान में रहने की आजादी देता है, जिससे आपको बार-बार वीजा रिन्यू करवाने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है. 

किसे मिल सकती है यह सुविधा ?
आम तौर पर जापान में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको लगातार 10 साल तक वहां रहना होता है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी है. अगर आप किसी जापानी नागरिक से शादी करते हैं या जिनके पास पहले से ही परमानेंट रेजिडेंसी है, उनसे शादी करते हैं तो आप सिर्फ 1 साल वहां रहने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए हों. इसके अलावा जापानी नागरिकों या परमानेंट रेजिडेंसी धारकों के बच्चे भी सिर्फ 1 साल बाद आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वालों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए. उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उन्होंने कभी भी इमीग्रेशन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया हो. 

आवेदन कैसे करें?
जापान में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन करना एक आसान प्रक्रिया है. इसके लिए सबसे पहले आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे. ये डॉक्यूमेंट्स वीजा की समय सीमा खत्म होने से पहले इमीग्रेशन ब्यूरो में जमा करने होते हैं. आवेदन शुल्क 4,789 रूपये (8000 येन) है, जो रेवेन्यू स्टैम्प के रूप में चुकाना होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि आवेदन प्रक्रिया में 4 से 8 महीने का समय लग सकता है. आवेदन जमा करने के बाद आपको मंजूरी का इंतजार करना होता है. मंजूरी मिलने पर एक नया रेजिडेंस कार्ड वार्ड ऑफिस या नगर पालिका कार्यालय से लेना होता है. परमानेंट रेजिडेंसी बनाए रखने के लिए आपको हर साल कम से कम 6 महीने जापान में रहना अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Japan Permanent Residencytravel

Trending news

आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
;