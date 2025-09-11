जापान में वीजा का झंझट होगा खत्म, अब सीधे 5000 रुपये के खर्च में मिल सकती है परमानेंट रेजीडेंसी, बस करना होगा ये काम

Japan Permanent Residency: जापान में बसने की सोच रहे भारतीयों के लिए अब एक अच्छा मौका है. जापान एक बड़ा ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत लोगों को परमानेंट रेजीडेंसी मिल सकती है. इसके तहत आप 5000 से भी कम के मामूली खर्च में जापान में परमानेंट रेजिडेंसी (PR) पा सकते हैं. यह खबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो जापान में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या अपना जीवन वहीं बिताना चाहते हैं. यह एक ऐसा वीजा स्टेटस है जो आपको बिना किसी समय-सीमा के जापान में रहने की आजादी देता है, जिससे आपको बार-बार वीजा रिन्यू करवाने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है.

किसे मिल सकती है यह सुविधा ?

आम तौर पर जापान में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको लगातार 10 साल तक वहां रहना होता है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी है. अगर आप किसी जापानी नागरिक से शादी करते हैं या जिनके पास पहले से ही परमानेंट रेजिडेंसी है, उनसे शादी करते हैं तो आप सिर्फ 1 साल वहां रहने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए हों. इसके अलावा जापानी नागरिकों या परमानेंट रेजिडेंसी धारकों के बच्चे भी सिर्फ 1 साल बाद आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वालों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए. उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उन्होंने कभी भी इमीग्रेशन के नियमों का उल्लंघन नहीं किया हो.

आवेदन कैसे करें?

जापान में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन करना एक आसान प्रक्रिया है. इसके लिए सबसे पहले आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे. ये डॉक्यूमेंट्स वीजा की समय सीमा खत्म होने से पहले इमीग्रेशन ब्यूरो में जमा करने होते हैं. आवेदन शुल्क 4,789 रूपये (8000 येन) है, जो रेवेन्यू स्टैम्प के रूप में चुकाना होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि आवेदन प्रक्रिया में 4 से 8 महीने का समय लग सकता है. आवेदन जमा करने के बाद आपको मंजूरी का इंतजार करना होता है. मंजूरी मिलने पर एक नया रेजिडेंस कार्ड वार्ड ऑफिस या नगर पालिका कार्यालय से लेना होता है. परमानेंट रेजिडेंसी बनाए रखने के लिए आपको हर साल कम से कम 6 महीने जापान में रहना अनिवार्य है.