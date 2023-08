दुनिया की सबसे महंगी चाय की केतली, भारत से है बेहद खास रिश्ता; जानें किसने बनाया ये 'मुजस्सिमा'

Most Valuable Teapot: 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा हीरे और रूबी से जड़ी केतली (Teapot) को दुनिया के सबसे मूल्यवान केतली के रूप में मान्यता दी गई थी. 'द इगोइस्ट' नाम से, टेबलवेयर के इस चमकदार टुकड़े को ब्रिटिश-भारतीय अरबपति निर्मल सेठिया की यूके चैरिटी एन सेठिया फाउंडेशन ने कमीशन किया था.

आखिर कैसे आया केतली बनाने का आइडिया

महंगे केतली को खुद निर्मल सेठिया ने डिजाइन किया था और उनकी कंपनी न्यूबी टीज द्वारा प्रायोजित किया गया था. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, चाय व्यापारी दुनिया की बेहतरीन चायों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक केतली बनाना चाहते थे और इसलिए 'द इगोइस्ट' नाम का जन्म हुआ. इटैलियन जौहरी फुल्वियो स्केविया द्वारा तैयार किए गए इस केतली का बेस 18 कैरेट सोने और सोने की परत चढ़ाए असली चांदी के कुछ हिस्सों से बना है. इसकी बॉडी 1,658 शानदार हीरे और 386 प्रामाणिक थाई और बर्मी माणिकों से जड़ी है जो इसके बाहरी हिस्से में लाल रंग की छाप जोड़ती है. इसके सेंटर में शोस्टॉपर 6.67 कैरेट का थाई रूबी है.

This is the most valuable teapot in the world.

Owned by the N Sethia Foundation in the UK, the teapot is made from 18-carat yellow gold with cut diamond covering the entire body and a 6.67-carat ruby in the centre.

The teapot's handle is made from fossilised mammoth ivory.

— Guinness World Records (@GWR) August 9, 2023