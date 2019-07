Video: बजट 2019 पर किसी ने जताई खुशी तो कोई हुआ नाराज, जानें किसने क्या कहा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ग्रीन बजट का नाम दिया है. वित्‍त मंत्री ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. जिसके बाद अब इस बजट को लेकर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है. जहां भाजपा ने इस बजट को किसानों, आम आदमी, महिलाओं और रोजगार के लिहाज से हिट बजट बताया है तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को भी 'निराशाजनक' करार दिया है. चलिए आपको बताते हैं कि बजट 2019 पर किसने क्या कहा-

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार 2.0 के पहले पूर्ण आम बजट (Budget 2019) की तारीफ करते हुए कहा कि 'प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई. आज संसद में पेश किया गया बजट भारत के अभूतपूर्व विकास विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'यह बजट देश के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है. 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमें 55 साल लग गए, लेकिन हम इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे.' मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 'नारी नारायणी है. अगर यह हमारे देश में लोग समझ लें तो ये जो हिंसा हो रही है महिलाओं के प्रति, वह खत्म हो जाएगी.'

बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 'बीजेपी की केन्द्र सरकार ने बजट को हर मामले और हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की है. लेकिन, देखना है कि इनका यह बजट जमीनी हकीकत में देश की आम जनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है. जबकि पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीड़ित और परेशान है. यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों की मदद करने वाला है, जिससे दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की ही नहीं बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होगी. देश में पूंजी का विकास भी इससे संभव नहीं है.'

